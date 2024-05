EarOne lancia la nuova piattaforma che innova le connessioni tra musica, artisti e radio

Pubblicità

EarOne, partner consolidato dell’industria musicale e radiofonica, lancia la nuova piattaforma www.earone.com che vede protagonisti tutti gli attori dell’airplay: le etichette discografiche, gli artisti e soprattutto la Radio, che contribuisce a trasformare le canzoni in grandi hits.

Dal 2008, EarOne elabora le classifiche dei brani più ascoltati in radio in Italia, e oggi si afferma come un potente strumento informativo che rivoluziona le interazioni tra labels, artisti, stazioni radio e appassionati di musica. La piattaforma non solo facilita la scoperta e la promozione della musica ma fornisce anche dati essenziali che arricchiscono la comprensione del panorama musicale attuale, rendendo l’esperienza d’ascolto più ricca e informata.

“Nel 2024 ricorre il centenario della Radio in Italia ed è una occasione propizia per lanciare questa piattaforma che esalta il lavoro dell’industria musicale tramite l’airplay” afferma Maurizio Gugliotta, CEO di EarOne. “In EarOne il visitatore potrà sentirsi come un insider, scoprendo nuove canzoni, artisti emergenti e le dinamiche dietro le hit di oggi“.

La nuova piattaforma EarOne, accessibile a tutti, offre:

Tutte le classifiche con le ultime tendenze musicali che riflettono ciò che è popolare;

Le classifiche storiche;

I riconoscimenti assegnati e i traguardi raggiunti dagli artisti in radio;

Tutte le radio date della musica in uscita;

L’accesso diretto alle trasmissioni live delle radio;

Un’esplorazione personalizzata per scoprire musica corrispondente ai gusti del singolo ascoltatore.



EarOne rappresenta un’esperienza coinvolgente e interattiva che va oltre al semplice ascolto, permettendo di immergersi nel settore musicale e radiofonico.

EarOne è ora disponibile su www.earone.com.

Per ulteriori informazioni, contattare: earone.com/contacts

Le stazioni radio, le agenzie di notizie e gli appassionati sono incoraggiati a esplorare il potenziale informativo della piattaforma per arricchire la loro attività e passione per la musica.