Pubblicità

Condividi

Dal 19 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Il tempo di ricominciare”, il nuovo singolo di Davide Martorana.

“Il tempo di ricominciare” è un brano molto significativo per l’artista, perché rappresenta una dedica personale a sua madre. Come afferma nel brano, lei è “la porta che mi ha dato forza”, essendo la colonna portante della sua vita. Allo stesso tempo, la canzone evoca la speranza di poter ricominciare, ripartendo da dove le difficoltà della vita ci hanno costretto a mettere da parte le nostre forze.

Pubblicità

Il videoclip de “Il tempo di ricominciare” è stato girato nel Teatro Margherita di Caltanissetta, uno dei teatri più fastosi e antichi della città siciliana. Il video evidenzia la performance solista dell’artista, ripresa in bianco e nero, che poi si trasforma in uno spettatore che ripercorre la sua esperienza musicale vissuta in quel luogo. Inoltre, il cantante rivive il suo viaggio di vita al fianco di sua madre.

«Ho voluto che fosse ambientato lì perché quel teatro mi ha dato tante emozioni nella mia esperienza di cantante, ed è per questo che il senso della canzone “Il Tempo di Ricominciare”, oltre alla dedica rivolta a mia madre, nello stesso tempo significa per me ricominciare dopo tempo dal distacco dalla musica, lì in quel palco dove tutto è iniziato, ovvero l’amore per la musica», commenta Davide Martorana.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vI008_5cQsM

Biografia

Davide Martorana è nato il 13 aprile 1993 a Caltanissetta. Fin da piccolo, ha mostrato una particolare passione per la musica; la sua prima vera esperienza con il pubblico come cantante risale al 2010 con un musical. La sua verve musicale è stata ispirata dall’ascolto di artisti come Anastacia e Amy Winehouse. Nel 2012, ha iniziato a studiare canto e, nel corso degli anni, ascoltando musica pop, soul, jazz e blues, ha iniziato a scrivere testi musicali. Da queste esperienze nasce il suo inedito “E vivere di più”, dedicato a suo padre, con cui ha vinto il 27° Festival Città di Caltanissetta. Successivamente, ha partecipato al Festival di Castrocaro, arrivando alle semifinali e anche alle selezioni di Sanremo Giovani.

“Il tempo di ricominciare” è il nuovo singolo di Davide Martorana disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 19 aprile 2024.

Instagram |Facebook