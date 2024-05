Mostra fotografica “Elogio della composizione”: Giuseppe Cavalli a Palazzo delle Arti Beltrani

Pubblicità

Continua a riscuotere successo la mostra “Elogio della composizione. La fotografia di Giuseppe Cavalli” presso il Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. Domenica 19 maggio, i visitatori avranno l’opportunità unica di esplorare l’esposizione di 82 opere dell’illustre fotografo, guidati da un esperto eccezionale. L’evento, che ha inaugurato lo scorso 26 marzo, sarà accessibile senza costi aggiuntivi al biglietto d’ingresso a partire dalle 11:15.

La mostra vanta una collezione di ritratti, paesaggi e nature morte, inclusi 32 pezzi vintage, allestita in collaborazione con l’Archivio Eredi Giuseppe Cavalli e il contributo di Alessia Venditti, dottoranda UNIUD e curatrice del progetto di riordino dell’archivio. Le opere di Cavalli, che celebrano il 120° anniversario dalla nascita dell’artista a Lucera, possono essere ammirate nelle sale del piano nobiliare del Centro Culturale Polifunzionale della Città di Trani fino al 31 maggio 2024.

Questa esibizione rappresenta la prima retrospettiva dedicata a Cavalli in Puglia dopo 41 anni, esclusi gli eventi a Lucera, sua città natale. Riconosciuto come un acuto critico del panorama postbellico italiano e pioniere della tecnica high-key, Cavalli ha avuto un ruolo chiave nel promuovere la fotografia come forma d’arte, collaborando con riviste come Ferrania e con colleghi del calibro di Finazzi e Leiss, Lerder e Veronesi.

I posti per questa visita guidata sono limitati e si consiglia la prenotazione. Oltre alle opere di Cavalli, con il biglietto di ingresso si potranno esplorare anche le collezioni permanenti ospitate a Palazzo Beltrani e la Pinacoteca “Ivo Scaringi”. Le visite sono disponibili dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00, con ultimo ingresso alle 17:00. Il biglietto ha un costo di 6 euro, con riduzioni a 4 euro per determinate categorie.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni, contattare il Palazzo delle Arti Beltrani al numero 0883 500044 o via email all’indirizzo info@palazzodelleartibeltrani.it.