PIMCO: Commento al rapporto CPI USA

A cura di Tiffany Wilding, North American Economist di PIMCO

1. Cosa è successo? Il rapporto sull’inflazione CPI di novembre ha mostrato che il CPI core, che esclude le categorie volatili di cibo ed energia, è aumentato come previsto dello 0,28% mese su mese (m/m) (contro lo 0,31% m/m previsto). Anche i dettagli del rapporto sono stati in gran parte conformi alle attese, con una normalizzazione dell’Owners Equivalent Rent (OER), il rimbalzo dei prezzi delle auto usate e i significativi sconti del Prime Day come fattori chiave. Al netto del rumore mensile, la disinflazione sta procedendo nella seconda metà del 2023 a causa di una combinazione di moderazione dell’inflazione degli affitti e di una vera e propria deflazione dei beni.

2. Cosa significa? I servizi core, depurati dell’inflazione shelter, sono aumentati dello 0,44% m/m e si attestano al 5,2% su base annua a 3 mesi. Riteniamo che ciò avvalori la nostra opinione secondo cui il presidente della Federal Reserve Jerome Powell cercherà di limitare qualsiasi ulteriore allentamento delle condizioni finanziarie continuando a sottolineare che potrebbero essere necessari ulteriori rialzi, nonostante il probabile abbassamento della traiettoria mediana dei tassi in occasione della pubblicazione del nuovo Summary of Economic Projections.

3. Quale sarà il prossimo passo? Non crediamo che il rapporto odierno cambierà davvero le cose per la riunione del Federal Open Market Committee in corso. La moderazione degli affitti e la deflazione dei beni stanno contribuendo a far scendere l’inflazione core nel secondo semestre, come previsto. Tuttavia, le componenti dei servizi core sensibili ai salari, che sono state al centro dell’attenzione della Fed, continuano a muoversi “lateralmente”, riaffermando la nostra opinione che, nonostante i significativi progressi in materia di inflazione, il mercato del lavoro deve ancora raffreddarsi affinché la Fed riesca a riportare l’inflazione al 2%.