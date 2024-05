CINDY BLACKMAN SANTANA: in radio “EVERYBODY’S DANCIN” feat. CARLOS SANTANA

Pubblicità

Condividi

Pubblicità

Dal 12 aprile 2024 è in rotazione radiofonica “EVERYBODY’S DANCIN” feat. CARLOS SANTANA, il nuovo singolo di Cindy Blackman Santana per la neonata etichetta NICOLOSI/WALDEN MUSIC.

“Everybody’s Dancin” è una nuova versione del brano già uscito nel 2019, risuonato e riprodotto.

La produzione è stata realizzata tra una collaborazione del Team italiano “Nicolosi Team” conosciuto come Novecento, e Narada Michael Walden.

Carlos Santana, è il super ospite di questo progetto, con un fantastico assolo di chitarra, che contraddistingue il suo inconfondibile stile

Biografia

Cindy Blackman Santana è una batterista virtuosa la cui abilità artistica abbraccia i regni del jazz e del rock. Come bandleader e musicista, Cindy è un’innovatrice del suono con la passione di oltrepassare i confini creativi ed esplorare il movimento e il cambiamento. È conosciuta tanto per le sfumature e i colori che porta ai suoi ritmi e riempimenti quanto per la pura potenza del suo modo di suonare pieno di sentimento. Dall’inizio della sua carriera come artista di strada a New York negli anni ’80 fino ai giorni nostri, Cindy è stata in tournée in tutto il mondo e ha realizzato album con artisti tra cui Pharoah Sanders, Cassandra Wilson, Bill Laswell, Joss Stone, Joe Henderson. , Buckethead, Don Pullen, Hugh Masakela e Angela Bofill. Scrive, registra e si esibisce con le sue band, Cindy Blackman Santana Group e Another Lifetime, che hanno pubblicato il loro debutto omonimo acclamato dalla critica nel 2010. Nel 2011 ha unito le forze con Vernon Reid, Jack Bruce e John Medeski per formare l’acclamato gruppo Spectrum Road, che ha pubblicato un album e un tour dedicato alla musica di Tony Williams. Dal 1992 al 2007 e ancora nel 2014 e nel 2015 è stata la batterista della band di Lenny Kravitz, esibendosi in numerosi tour mondiali e album di successo. Nel 2016, Cindy si è unita a Santana a tempo pieno e da allora ha incantato il pubblico di tutto il mondo. La sua batteria può essere ascoltata in diversi album di Santana, tra cui Power of Peace with the Isley Brothers (2017), l’EP In Search of Mona Lisa (2019), Africa Speaks (2019) e Blessings and Miracles (2021). Il suo album solista Give the Drummer Some (2020) e il successivo tour con la Cindy Blackman Santana Band mettono in risalto canzoni che abbracciano il regno del jazz, del rock e del funk e mostrano l’incredibile versatilità di Cindy sia dietro il kit che davanti al microfono. Lo scorso autunno, si è unita alle superstar della musica Chris Stapleton e Snoop Dogg per una rivisitazione di “In the Air Tonight” di Phil Collins come nuovo inno musicale e spettacolo aperto per Monday Night Football di ESPN. Con esso, continua a costruire un corpus di lavori e un’eredità artistica che la rendono uno dei migliori batteristi e artisti discografici di questa o di qualsiasi generazione.

Instagram | Spotify

La Nicolosi Productions (Team Nicolosi) è formata daLino Nicolosi, Pino Nicolosi, Rossana Nicolosi e Dora Nicolosi e ha scritto e prodotto musica per Eumir Deodato, Al Jarreau, Billy Cobham, Dennis Chambers, Billy Preston, Stanley Jordan, Sting, Dominic Miller, Gregg Kofi Brown, Gino Vannelli, Chaka Khan, Danny Gottlieb e Patti Austin.

Nelle loro registrazioni, hanno suonato con Michael Brecker, Randy Brecker, Eddie Gomez, Brian Auger, Buddy Miles, Frank Gambale, Airto Moreira, Jeff Berlin, Mike Stern, Jan Hammer, John Patitucci, George Duke, John Scofield, Alex Acuna, Bob Mintzer, Carlos Santana.

Sito Web

Narada Michael Walden, vincitore di molti Grammy. Musicista Produttore e compositore di fama mondiale. Ha prodotto molti grandi artisti tra i quali: Temptations, Stacy Lattisaw, Aretha Franklin, Whitney Houston, Jeff Beck, Stevie Wonder, Sting, Gladys Knight, Barbra Streisand, Angela Bofill, Lisa Fischer, Sister Sledge, Herbie Hancock, Patti Austin, Clarence Clemons, George Benson, Sheena Easton, Kenny G, Lionel Richie, Al Jarreau, Mariah Carey, Carlos Santana, and has played drums with the Mahavishnu Orchestra and Weather Report.

Instagram | Facebook