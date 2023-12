Programmi TV stasera mercoledì 13 dicembre 2023 in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi mercoledì 13 dicembre 2023 in prima serata sui principali canali televisivi del digitale terrestre e del satellite.

RaiUno

20:00 INFORMAZIONE TG1

20:30 PROGRAMMA TV Cinque Minuti

20:35 GIOCO A QUIZ Affari tuoi

21:30 FILM 2022 Bla Bla Baby

23:15 PROGRAMMA TV Porta a Porta

23:55 INFORMAZIONE TG1 Sera

RaiDue

20:30 INFORMAZIONE TG2 – 20.30

21:00 PROGRAMMA TV TG2 Post

21:20 SERIE TV 2023 Noi siamo leggenda-Nona puntata

22:30 SERIE TV 2023 Noi siamo leggenda-Decima puntata

23:45 SHOW La Conferenza Stampa

23:45 REAL TV Storie di donne al bivio

RaiTre

20:00 VARIETA’ Blob

20:20 RUBRICA Nuovi Eroi

20:40 PROGRAMMA TV Il Cavallo e la Torre

20:50 PROGRAMMA TV Un posto al sole

21:20 PROGRAMMA TV Chi l’ha visto?

Retequattro

20:30 PROGRAMMA TV Stasera Italia

21:20 PROGRAMMA TV Fuori dal coro

Canale 5

20:00 INFORMAZIONE TG5 – Meteo

20:40 PROGRAMMA TV Striscia la notizia – La voce della veggenza

21:20 PROGRAMMA TV Io Canto Generation

Italia 1 1

20:30 SERIE TV 2003 N.C.I.S.-Un pugno pericoloso

21:20 FILM 2007 Next

23:25 FILM 2012 Ghost Rider – Spirito di vendetta

La7

20:00 INFORMAZIONE TG La7

20:35 PROGRAMMA TV Otto e mezzo

21:15 FILM 2023 La caduta

23:15 FILM 1958 Il federale

Rai 4

20:35 SERIE TV 2005 Criminal Minds-Derek

21:20 FILM 2021 Malignant

23:15 FILM 2010 Predators

Rai 5

20:20 DOCUMENTARIO Prossima fermata Asia

21:15 DOCUMENTARIO Art Night

22:15 DOCUMENTARIO Rock Legends

22:40 FILM 2018 Johnny Clegg, The White Zulu

23:35 FILM 2010 LennoNYC – John Lennon a New York

Rai Premium

21:20 SERIE TV 2019 Crossword Mysteries-Abracadavere

22:55 SERIE TV 2019 I Wildenstein-Tempo di verità

Rai Movie

21:10 FILM 1970 La vita privata di Sherlock Holmes

23:25 RUBRICA Movie Mag

23:55 FILM 2010 L’uomo nell’ombra

La7 D

20:00 RUBRICA La cucina di Sonia

20:30 GIOCO A QUIZ Lingo – Parole in gioco

21:30 SERIE TV 2010 Sherlock-I mastini di Baskerville

23:20 SERIE TV 2010 Sherlock-Le cascate di Reichenbach

Cielo

20:00 REAL TV Affari al buio

20:15 REAL TV Affari di famiglia

21:15 FILM 2016 The Crew – Missione impossibile

23:15 FILM 1986 La bonne

Discovery Real Time

20:25 REAL TV Casa a prima vista

21:30 SHOW RDS Showcase 2023

22:30 REAL TV Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Iris

20:05 SERIE TV 1993 Walker Texas Ranger-Missione in incognito

21:00 FILM 2009 Invictus – L’invincibile

23:50 RUBRICA Scuola di cult

23:55 FILM 1984 Corda tesa

Raisport HD

20:20 SPORT Coppa Italia Serie C 2023/2024-Quarto di Finale

22:40 SPORT Grand Prix Manchester 2023

23:30 SPORT TG Sport Notte

23:50 SPORT ISU Grand Prix Finals 2023-Gala (da Pechino)

La5

21:10 FILM 2018 Ritorno ad Aurora: Un Natale speciale

22:55 TALK SHOW Uomini e Donne

Tv 2000

20:00 EVENTO Rosario

20:30 INFORMAZIONE TG 2000 – Meteo

20:55 FILM 2013 Alla ricerca di Jane

22:40 PROGRAMMA TV Guerra e Pace

23:00 FILM 2000 The Last of the Blonde Bombshells

Boing

20:15 CARTONI ANIMATI 2018 Craig

21:50 CARTONI ANIMATI 2005 Doraemon

23:00 CARTONI ANIMATI Dragon Ball Super

Rai YoYo

20:00 CARTONI ANIMATI 2011 Minnie’s Bow Toons

20:05 SERIE TV 2023 Star Wars: Young Jedi Adventures

20:25 CARTONI ANIMATI 2021 I Puffi

20:50 FILM 2011 Gruffalo e la sua piccolina

21:15 CARTONI ANIMATI Topo Tip

21:45 CARTONI ANIMATI 2022 Odo

22:10 CARTONI ANIMATI Shaun vita da pecora

22:30 CARTONI ANIMATI Pocoyo

22:45 RAGAZZI Tutti a nanna con YoYo

23:10 CARTONI ANIMATI 2011 Brave Bunnies

23:35 CARTONI ANIMATI 2018 Lupo

23:55 CARTONI ANIMATI Barbapapà In famiglia!

Rai Gulp

20:00 CARTONI ANIMATI 2021 Tara Duncan

20:15 CARTONI ANIMATI 2021 Il mondo di Karma

20:40 SERIE TV 2020 Malory Towers

21:05 SOAP OPERA Il Collegio 4

23:20 SITCOM 2018 Penny on M.A.R.S.

Mediaset Extra

21:10 Grande Fratello Live

QVC

20:00 PROGRAMMA TV Scholl, tecnologia al servizio dei piedi

21:00 PROGRAMMA TV Adesso è moda

23:00 PROGRAMMA TV Vesti la tua casa con Happidea

23:59 PROGRAMMA TV KitchenAid, all’altezza dei grandi chef

Sky Uno

20:00 REAL TV Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 SHOW Un tranquillo weekend da MasterChef

21:55 PROGRAMMA TV Italia’s Got Talent 2016

Nickelodeon

20:00 SERIE TV 2022 I misteri di Rock Island-Un giovane mistero

20:25 SERIE TV 2022 I misteri di Rock Island-La Giornata del Polpo

20:45 CARTONI ANIMATI 2015 Alvinnn!!! E i Chipmunks

21:30 TALK SHOW Crashletes

22:50 CARTONI ANIMATI 2018 44 gatti

Eurosport 2

20:00 SPORT Coppa del Mondo 2023/2024-Saint Moritz. Discesa Libera F

21:00 SPORT Coppa del Mondo 2023/2024-Val d’Isère. Slalom Gigante M (1a manche)

21:30 SPORT Coppa del Mondo 2023/2024-Val d’Isère. Slalom Gigante M (2a manche)

22:00 SPORT Coppa del Mondo 2023/2024-Val Thorens. Ski Cross M/F

23:00 SPORT Coppa del Mondo 2023/2024-Arosa. Ski Cross M/F

Boomerang

20:55 CARTONI ANIMATI 2022 Batwheels

21:55 CARTONI ANIMATI 2020 MeteoHeroes

Sky Cinema Family

21:00 FILM 1985 I Goonies

23:00 FILM 2010 Cool Dog – Rin Tin Tin a New York

The History Channel

20:10 DOCUMENTARIO Il fuoco di spade

21:00 DOCUMENTARIO Super strutture

21:50 DOCUMENTARIO Strangest Things

22:45 DOCUMENTARIO 9/11: la storia delle Torri Gemelle

Sky Cinema Comedy

21:00 FILM 2013 Cose nostre – Malavita

22:55 FILM 2019 Genitori quasi perfetti

Comedy Central

20:00 SHOW Most Ridiculous

21:00 SHOW Battistology 3 – Tempi moderni

22:00 SERIE TV 2003 Reno 911

22:30 SERIE TV 2011 Workaholics

23:00 CARTONI ANIMATI South Park

23:30 SHOW Most Ridiculous

Cartoon Network

20:00 CARTONI ANIMATI 2020 Ivandoe

20:49 CARTONI ANIMATI 2023 Ninjago: La rivolta dei Draghi

21:15 CARTONI ANIMATI 2013 Teen Titans Go!

22:10 CARTONI ANIMATI 2010 Lo straordinario mondo di Gumball

23:00 CARTONI ANIMATI 2020 MeteoHeroes

Discovery Channel

21:00 DOCUMENTARIO Asso di spade

21:55 DOCUMENTARIO La febbre dell’oro: SOS miniere

22:50 DOCUMENTARIO La febbre dell’oro: speciale

Italia 7 Gold

20:00 RUBRICA Casalotto

20:45 SPORT Diretta Stadio – Speciale Champions League

23:30 FILM 2004 Nella mente del serial killer

Eurosport

20:00 SPORT Home Nations Series 2023-Scottish Open (Terzo turno)

Sky Sport 24

20:00 SPORT Champions League Show

21:00 SPORT Sport 24 Today

23:00 SPORT Champions League Show

Rai Storia

20:05 DOCUMENTARIO Il giorno e la storia

20:25 DOCUMENTARIO SetTANTArai

20:30 DOCUMENTARIO Passato e Presente

21:10 DOCUMENTARIO Humanitas, Economia, Immaginazione

22:05 DOCUMENTARIO Hell below – Inferno nei mari

23:00 DOCUMENTARIO A.C.d.C – I figli del Sole

Italia 2

20:20 SITCOM 2010 Mike & Molly

21:15 SERIE TV 2007 The Big Bang Theory-La congettura coniugale

21:40 SERIE TV 2007 The Big Bang Theory-La miniaturizzazione militare

22:05 SERIE TV 2007 The Big Bang Theory-La trascendenza della dipendenza

22:30 SERIE TV 2007 The Big Bang Theory-La coabitazione sperimentale

22:55 SERIE TV 2007 The Big Bang Theory-La contaminazione della vasca da bagno

23:20 CARTONI ANIMATI One Piece

Antenna 3

20:00 RUBRICA Happy Hour

20:15 INFORMAZIONE A3 TG

20:30 RUBRICA Montagne di Lombardia

22:30 TALK SHOW Forte & Chiaro

Telelombardia

20:00 SPORT Qui Studio A Voi Stadio

Cartoonito

20:00 CARTONI ANIMATI 2021 La casa delle Bambole di Gabby

20:55 CARTONI ANIMATI 2016 Simone

21:20 CARTONI ANIMATI 2022 Batwheels

21:50 CARTONI ANIMATI 2014 Hey Duggee

22:15 CARTONI ANIMATI 2021 Il trenino Thomas – Grandi Avventure Insieme

22:30 CARTONI ANIMATI Blu’s Clues

23:25 CARTONI ANIMATI 1985 Sam il Pompiere

DMAX

21:25 REAL TV Vado a vivere in fattoria

23:15 SPORT WWE NXT

Sky Atlantic

20:25 SERIE TV 2014 Chicago P.D.-Una squadra

21:15 SERIE TV 2023 Fargo 5-La Tigre

22:05 SERIE TV 2023 Fargo 5-Insolubilia

22:55 SERIE TV 2023 Fargo 5-La Tigre

23:45 SERIE TV 2023 Fargo 5-Insolubilia

Class TV Moda

20:45 INFORMAZIONE Fashion News

21:00 RUBRICA Top Models

21:00 INFORMAZIONE Fashion News

21:30 RUBRICA Front Row

22:00 RUBRICA Fashion & Beyond

Top Crime

20:15 SERIE TV 2008 The Mentalist-Tragedia in rosso

21:10 SERIE TV 2022 East New York-Risarcimenti

22:05 SERIE TV 2022 East New York-Il tribunale della strada

23:00 SERIE TV 2000 C.S.I.-Mille giorni sulla Terra

23:50 SERIE TV 2000 C.S.I.-Catena di delitti

Odeon

21:00 RUBRICA A Qualcuno Piace Classico

21:30 SPORT Motorbike Lesson

22:00 SPORT Professione Sport

Tv8

20:15 GIOCO A QUIZ 100% Italia

21:30 FILM 2011 Un Natale per due

21:34 FILM 2015 Un volo a Natale

23:20 FILM 2018 Un Natale con amore

23:30 SHOW GialappaShow

Nove TV

20:00 REAL TV Little Big Italy

21:25 SHOW Giuseppe Giacobazzi in “Io ci sarò”

Frisbee

20:15 CARTONI ANIMATI 2006 Curioso come George

20:40 CARTONI ANIMATI 2015 Super Wings – I guardiani del mondo

22:05 REAL TV Extreme Cake Wars

23:45 REAL TV Il boss delle torte

Sky Sport Arena

20:45 SPORT Highlights

21:00 SPORT UEFA Champions League 2023/2024-Borussia Dortmund – Paris (6a g.)

23:00 SPORT Basket Room Europa

23:15 SPORT EuroCup 2023/2024-Bourg en Bresse – Trento (11a g.)

Al Jazeera English

20:00 INFORMAZIONE News

20:30 CULTURA The Stream

21:00 DOCUMENTARIO Witness

22:00 PROGRAMMA TV Newshour

23:00 INFORMAZIONE News

23:30 DOCUMENTARIO People and Power

Class Cnbc

21:00 PROGRAMMA TV Italia 4.0

22:00 RUBRICA Linea Mercati Notte

Sky Cinema Uno

20:20 SERIE TV 2023 Non ci resta che il crimine-Il principe

21:15 FILM 2012 Benvenuti al Nord

23:10 FILM 2005 The Island

Sky Sport Uno

20:45 SPORT Champions League Show

21:00 SPORT UEFA Champions League 2023/2024-Atletico Madrid – Lazio (6a g.)

23:00 SPORT Champions League Show

Horse Tv

20:00 SPORT Arte Equestre TV 2021

21:00 SPORT Sunshine Tour 2021

22:00 SPORT Longines Global Champions Tour 2023

22:30 SPORT Global Champions League 2023

23:00 SPORT Dressage Season Review 2016/2017

Sky Cinema Action

21:00 FILM 2014 3 Days to Kill

23:00 FILM 1990 Caccia a Ottobre Rosso

Sky Cinema Collection

21:15 FILM 2021 A Christmas Number One

23:15 FILM 2014 Ogni maledetto Natale

Sky Cinema Due

21:15 FILM 1989 Nato il 4 luglio

23:40 FILM 2022 I racconti della domenica

Sky Cinema Romance

21:00 FILM 2022 Bros

23:00 FILM 2004 Una lunga domenica di passioni

Sky Cinema Drama

21:00 FILM 2010 The Way Back

23:20 FILM 2020 Appunti di un venditore di donne

Sky Cinema Suspence

21:00 FILM 2022 Halloween Ends

22:55 FILM 1997 L’avvocato del diavolo

Focus

20:00 DOCUMENTARIO Stranezze di questo mondo

21:05 DOCUMENTARIO New kids in the wild

23:00 SHOW Lo sapevi che?

23:15 CULTURA Volare

Giallo

21:10 SERIE TV 2019 Astrid et Raphaelle-Ankou, il Traghettatore delle Anime

22:25 SERIE TV 2019 Astrid et Raphaelle-Colpevole

23:40 SERIE TV 1997 L’ispettore Barnaby

K2

20:00 CARTONI ANIMATI 2015 Alvinnn!!! E i Chipmunks

20:50 CARTONI ANIMATI 2020 Il Barbiere pasticciere

22:00 DOCUMENTARIO Come fanno gli animali

Alma TV

20:00 RUBRICA Un Amore Di Stadio

20:30 DOCUMENTARIO K Around The World

21:00 RUBRICA Chef In Campo

21:30 RUBRICA Il Massimo In Cucina

22:00 RUBRICA Tutto Per Tutti

22:30 RUBRICA I Sapori Del Sole In Crociera

23:00 RUBRICA Casa Hosteria

23:30 RUBRICA Nuova Casa Alice

Rai News24

20:00 INFORMAZIONE News

20:45 PROGRAMMA TV Approfondimento

20:57 METEO, PREVISIONI DEL TEMPO Meteo

21:00 INFORMAZIONE News

21:30 INFORMAZIONE News LIS per non udenti

21:34 INFORMAZIONE News

21:45 PROGRAMMA TV Approfondimento

22:00 INFORMAZIONE News

22:27 METEO, PREVISIONI DEL TEMPO Meteo

22:30 INFORMAZIONE Riepilogo News + Headlines

22:37 RUBRICA Check Point

22:53 RUBRICA Eureka street

22:58 METEO, PREVISIONI DEL TEMPO Meteo

23:00 INFORMAZIONE News da 15′

23:15 INFORMAZIONE Rai News 24: Rassegna Stampa con ospiti

23:57 METEO, PREVISIONI DEL TEMPO Meteo

Sky Investigation

20:15 SERIE TV 1999 Law & Order – Unità Speciale-Paranoia

21:15 SERIE TV 1984 La signora in giallo-Finchè morte non vi separi

22:10 SERIE TV 1984 La signora in giallo-Un padre, un figlio

23:10 SERIE TV 1984 La signora in giallo-Tutto in famiglia

Sky Serie SKY

20:10 SERIE TV 2022 The Gilded Age-Una meraviglia mai vista

21:15 SERIE TV 2019 Sanditon-Terza stagione, 1a puntata

22:10 SERIE TV 2019 Sanditon-Terza stagione, 2a puntata

23:00 SERIE TV 2019 Sanditon-Terza stagione, 1a puntata

23:45 SERIE TV 2019 Sanditon-Terza stagione, 2a puntata

SuperTennis

21:00 SPORT Best of Italiani 2023

23:00 SPORT Best of WTA 2023

Super!

20:00 CARTONI ANIMATI Henry Danger

21:15 SERIE TV 2013 I Thunderman

22:05 CARTONI ANIMATI Teenage Mutant Ninja Turtles

23:00 CARTONI ANIMATI 2016 Zak Storm