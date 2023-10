Ponte di Ognissanti 2023: Milioni di Italiani in Viaggio, una Festa Nazionale

Condividi

L’arrivo del lungo weekend del Ponte di Ognissanti è sempre un’occasione speciale per gli italiani, un’opportunità di allontanarsi dalla routine quotidiana e godersi una pausa ben meritata. Secondo le analisi condotte da Federalberghi, quest’anno circa 8 milioni e 369 mila italiani hanno pianificato un viaggio per celebrare questa festa nazionale. È una testimonianza dell’importanza che gli italiani attribuiscono alle tradizioni e al desiderio di esplorare il proprio paese.

L’analisi ha rivelato che la stragrande maggioranza dei viaggiatori, pari all’89%, ha scelto di rimanere in Italia per il Ponte di Ognissanti. Questo dato riflette l’incanto e la diversità delle regioni italiane, ognuna delle quali offre esperienze uniche e affascinanti.

Inoltre, il 66,2% di coloro che rimarranno in Italia durante il Ponte hanno deciso di restare nella propria regione di residenza. Questa scelta potrebbe essere attribuita alla crescente consapevolezza delle bellezze e delle risorse locali, promuovendo il turismo interno e il sostegno alle comunità locali.

L’aspetto economico è un altro aspetto significativo di questa festa. Si stima che il giro d’affari complessivo dovrebbe attestarsi intorno a 3 miliardi 770.000 euro. Questo denaro fluisce attraverso una varietà di settori, tra cui alloggi, ristorazione, attività ricreative e servizi turistici, contribuendo significativamente all’economia del paese.

Per quanto riguarda le destinazioni scelte dagli italiani, il 29,1% ha optato per il mare, cercando il relax delle coste italiane. Il 24,7% ha preferito immergersi nell’arte e nella cultura delle località d’arte, mentre il 21,5% ha deciso di sfidare le vette montane per una fuga in natura.

D’altra parte, l’83,8% di coloro che hanno optato per una destinazione internazionale ha scelto le grandi capitali europee come meta per prenotare il biglietto. Questo dimostra la continua attrattiva delle principali città europee per il turismo italiano, con un mix di cultura, storia e cucina che continua a sedurre i viaggiatori.

Leggi anche Google Voli – Trovare voli economici e monitorare i prezzi

In definitiva, il Ponte di Ognissanti rappresenta un’opportunità per gli italiani di esplorare le bellezze della propria nazione e del mondo, creando ricordi indelebili e contribuendo all’industria turistica in Italia e all’estero. Questo lungo fine settimana è un momento di celebrazione delle tradizioni, dell’arte e della cultura, e offre un’occasione perfetta per allontanarsi dalla quotidianità e scoprire nuove avventure.