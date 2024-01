10 luoghi da non perdere a Catania e provincia: la lista

Immersa tra le maestose tracce del barocco, Catania emerge come un gioiello intriso di storia, cultura e incantevoli panorami naturali. Le sue fondamenta, risalenti al 1693, hanno sopportato la devastazione e la ricostruzione per ben nove volte, offrendo oggi uno spettacolo di bellezza senza pari. Al di là del cuore cittadino, il Castello Ursino si erge come custode del Museo Civico, un’epopea narrata dalle opere d’arte e dalla preziosa collezione numismatica commissionata da Federico II di Svevia. Le testimonianze graffite nelle antiche celle e le vedute panoramiche amplificano il fascino di questa esperienza. In un angolo più riservato, la Casa Museo di Giovanni Verga, benché meno celebrata, costituisce una perla nascosta. Questa dimora, crocevia dell’infanzia e degli ultimi giorni vissuti dallo scrittore, svela gli aspetti più intimi della sua esistenza. Manoscritti, arredi originali e ambientazioni sapientemente curate plasmano un’atmosfera avvincente, arricchendo il tessuto narrativo di questa straordinaria città.

Il Barocco Catanese: Piazza del Duomo e O Liotru

La piazza del Duomo rappresenta il cuore pulsante di Catania e il suo iconico simbolo, “O Liotru”, l’elefantino, porta con sé antiche leggende. Originato da Eliodoro, un nobile mago, l’elefante scolpito in pietra si erge nella città con la sua proboscide. La fontana, che risale al 1736, è un vero e proprio crogiolo di storia: un basamento in marmo, un elefante, un obelisco crociato e la proboscide, quest’ultima restaurata dopo un terremoto. Intorno a questa piazza, il Palazzo degli Elefanti e il Palazzo dei Chierici creano un ambiente scenografico e unico nel suo genere.

Cattedrale di Sant’Agata: un capolavoro

Costruita su antiche terme, la cattedrale ha resistito a terremoti ed eruzioni, emergendo nella sua attuale forma grazie ai restauri del 1734-1761. La facciata, interamente in marmo di Carrara, ospita statue di Sant’Agata, mentre l’interno, a croce latina, custodisce la cappella con le sue reliquie e la tomba di Vincenzo Bellini, celebre compositore catanese.

I mercati popolari e lo shopping

L’anima di Catania si svela nei mercati popolari. La Pescheria, dietro Piazza del Duomo, è un tripudio di colori e grida di commercianti. A Fera ‘o Luni, in Piazza Carlo Alberto, si svolge un mercato quotidiano multietnico. I mercati trasudano l’autenticità della vita catanese, offrendo una panoramica culinaria e culturale unica.

Invece, per lo shopping da Piazza del Duomo, parte Via Etnea, la via più scenografica di Catania. Lungo i suoi 3 km, si snodano palazzi e chiese barocche, testimonianze del genio di architetti come Vaccarini e Battaglia. La via, in gran parte pedonale, è una passeggiata tra storia, moda e la tradizionale pasticceria Savia, culminando in Piazza Cavour.

Via dei Crociferi

Via dei Crociferi, con le sue quattro chiese barocche, è un’immersione nella spiritualità e nell’arte catanese. Da San Benedetto a Villa Cerami, questa strada, protetta dall’UNESCO, offre un viaggio attraverso il barocco, culminando in una tranquilla oasi verde. Il Monastero dei Benedettini, invece, è uno dei più grandi complessi monastici d’Europa, racconta 500 anni di storia. Dopo un restauro sapiente, oggi è sede del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università, offrendo visite guidate che svelano la vita monastica e le trasformazioni nel corso dei secoli.

Le mete fuori porta

Per chi ama le gite fuori porta e vuole concedersele in relax San Giovanni li Cuti, borgo marinaro attaccato al centro, offre una spiaggia unica, nera di origine vulcanica. Il lungomare è una passeggiata tra casette, palazzi e ristoranti, regalando uno sguardo suggestivo sull’Etna. Di sera, il borgo si anima con locali e ristoranti che offrono piatti della cucina siciliana a base di pesce.

Per i più avventurosi l’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, offre uno spettacolo unico. Escursioni in jeep, passeggiate a piedi o la vista panoramica dalla Ferrovia Circumetnea sono solo alcune opzioni. La Valle del Bove, i crateri sommitali e le grotte antiche aggiungono profondità all’esplorazione di questo gigante naturale.