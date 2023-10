Carabinieri scoprono arsenale di armi e droga a Caivano, due arresti

Condividi

Nel corso di un’operazione a sorpresa nella città di Caivano (NA), i carabinieri locali hanno condotto un blitz che ha portato alla scoperta di un arsenale di armi e droga, presumibilmente legati alla camorra locale. L’utilizzo di un sofisticato metal detector ha permesso alle forze dell’ordine di individuare un nascondiglio segreto all’interno della parete esterna di un edificio nel centro storico della città.

L’arsenale scoperto comprendeva quattro pistole con matricola abrasa, complete di cariche di munizioni, una mitraglietta Scorpion e ben 600 proiettili di diverso calibro. Inoltre, sono stati rinvenuti sei chili e mezzo di hashish, oltre a due chilogrammi e 300 grammi di cocaina e quasi un chilo di marijuana indiana. Come risultato di questa operazione, due individui, rispettivamente di 40 e 51 anni, sono stati arrestati dalle autorità competenti.

La scoperta di tale quantità di armi e sostanze stupefacenti ha destato preoccupazione nell’area locale, poiché suggerisce un coinvolgimento della criminalità organizzata, in particolare della camorra, nell’approvvigionamento e nella distribuzione di armi e droghe nella zona. Le forze dell’ordine si sono dimostrate determinate a combattere questa piaga e a garantire la sicurezza della comunità.

Tuttavia, il ministro dell’Interno, Piantedosi, ha dichiarato che l’azione delle forze dell’ordine non rappresenta unicamente un intervento repressivo. Durante un incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi a Caivano, il ministro ha sottolineato che ci sono anche interventi di natura organizzativa ed amministrativa che vanno oltre la repressione. Si è parlato di coinvolgere assistenti sociali e di promuovere attività scolastiche come parte di un approccio più ampio volto al recupero sociale.

Il ministro ha inoltre ribadito che la fiducia nel decreto Caivano è legata principalmente alla certezza dei tempi di approvazione, indicando che ci sono molteplici aspetti che richiedono attenzione, al fine di affrontare la criminalità organizzata in modo efficace, oltre all’aspetto puramente repressivo.