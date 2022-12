Poker sportivo: San Marino si conferma come uno dei protagonisti

Condividi

Questo 2022 sta dunque per finire, ma prima di arrivare a stampare lo champagne il 31 dicembre a mezzanotte, per la gioia di grandi e piccini, ci saranno da scartare i regali di Natale che un certo signore vestito di rosso ha lasciato sotto l’albero.

Sarà dunque una bella occasione per ritrovarsi tutti assieme in famiglia e salutare quest’anno che, tra persistenza del Covid ed aumento delle bollette a causa della guerra in Ucraina, ha proprio deciso di rimanere sullo stomaco fino all’ultimo.

In ogni caso sappiate che, a pochi chilometri da Rimini, c’è un luogo che sta presentando a modo suo un paio di “regali” per gli appassionati. Si tratta infatti del Casinò di San Marino, ovvero Giochi del Titano, che ha confermato due appuntamenti per gli amanti del poker sportivo.

Attivo da anni del settore, Giochi del Titano è diventato un vero e proprio punto di riferimento sia per i giocatori italiani che per quelli sammarinesi. Vi consigliamo quindi, prima di procedere con la lettura, di ripassare le regole del Texas Hold’em e di prendere i vostri portafortuna se vorrete partecipare agli eventi in esame!

Non dimentichiamoci della GT Poker!

Prima di partire con gli eventi vi ricordiamo che, a San Marino, da qualche anno è stato costruito il posto ad hoc per tutti gli amanti del poker sportivo. Si tratta infatti di GT Poker, la prima poker room della Repubblica di San Marino, inaugurata a fine aprile 2011 e diventata, in men che non si dica, il punto di riferimento per eccellenza di tutti i gamblers italiani ed internazionali.

Dicembre: è in arrivo la Poker Champions League (PCL)

Uno dei primissimi eventi a tema poker che si terranno presso le sale di Giochi del Titano è la Poker Champions League, o PCL se volete, che avrà inizio a partire da questo giovedì 15 dicembre fino a domenica 18. Quindi, se non state guardando i Mondiali di Calcio in Qatar, ora sapete che c’è un’altra finale da non prendere sottogamba!

In palio ci sono ben 100.00 Euro sonanti e ci saranno anche più eventi per i tanti giocatori attesi. Il programma prevede dunque quattro Day 1, due Tornei Omaha ed anche due eventi paralleli come il KO 8-Max ed anche il 6-Max.

Si preannuncia già una competizione piuttosto ricca di pathos perciò, se siete degli appassionati, questa sarà uno spettacolo mentre, se siete iscritti, buona fortuna!

Gennaio 2023: si comincia bene con l’Italian Poker Open

Il casinò Giochi del Titano torna dunque a far parlare di sé anche in occasione del nuovo anno quindi, invece di aspettare la Befana, che ne dite di fare un salto a San Marino per gustarvi l’Italian Poker Open?

In collaborazione con Euro Rounders e PkLive360, l’Italian Poker Open avrà luogo dal 3 al 10 gennaio del nuovo anno per far dimenticare la scorsa edizione annullata a causa della pandemia globale.

Per farla dimenticare meglio è stato istituito un ricchissimo montepremi di ben un milione di Euro, esatto avete letto bene! Vi ricordiamo inoltre che, a parte il Main Event, sono previsti anche un Sunday Side, un Monday Side ed un Closer Deep.