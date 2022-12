🎶 Dopo essere diventata virale su TikTok “Pensiero Stupendo” interpretata da LAURA CIRIACO è in radio e già disponibile in digitale

Condividi

Fuori il video

È in radio e disponibile in digitale l’interpretazione di Laura Ciriaco di “Pensiero Stupendo” (PlayAudio/Azzurra Music),il grande successo diPatty Pravo, in questa versione arrangiata e prodotta da Filadelfo Castro. Fuori il video.

“Circa un anno fa, su TiKTok è diventata virale la mia mini versione di Pensiero Stupendo che avevo registrato nel 2017 – racconta Laura Ciriaco – il riscontro in termini di follower e gradimento è stato magnifico. A gran voce in molti mi hanno chiesto di registrare l’intera versione, ed eccola qua! Completa il tutto un video molto intenso, girato da Stefano Taccucci, nel quale ho davvero cercato di comunicare, secondo me, cosa può nascondersi dietro un… Pensiero Stupendo.”

Qui il video:

LAURA CIRIACO – cantante- corista -insegnante di canto, nasce adAtri (Te). Inizia i suoi studi musicali con il pianoforte all’età di sei anni frequentando per alcuni anni il Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” a Pescara, trasferitasi a L’Aquila per gli studi universitari, si laurea in Culture per la comunicazione. Inizia a studiare canto e dopo soli due anni viene scelta durante la finale nazionale del Premio Mia Martini e vince una borsa di studio per l’Accademia M.A.S. ( Musica Art & Show) di Milano dove si diploma nel giugno 2008 e prosegue la sua specializzazione sotto la guida di Lalla Francia.

Nel 2015 arriva una collaborazione importante per i cori in un disco prodotto da Piero Cassano e Fabio Perversi (Matia Bazar). Nel 2018 Laura partecipa a The Voice of Italy, stupendo l’Italia con il suo timbro vocale unico e la sua energia contagiosa, raggiungendo la semifinale. Nello stesso anno Laura arriva in finale a Sanremo Giovani. Nel 2021 viene scelta per interpretare “Non Mi Fai Paura” brano scritto da Guido Guglielminetti, bassista e produttore artistico di Francesco De Gregori, che tratta del delicatissimo tema della violenza sulle donne, ed è prodotto dallo stesso Guglielminetti e Lalla Francia. Laura Ciriaco sta lavorando al suo progetto continuando la sua attività di insegnante di canto.

