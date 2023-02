Normative e sicurezza dei casinò online: ecco come evitare le truffe.

Pubblicità

Il mercato del gioco d’azzardo online sta avendo un incredibile successo negli ultimi anni, vantando milioni di utenti registrati. Sono però sorte delle questioni in merito alla sicurezza e ai regolamenti dei casinò online. Effettivamente nella comunità europea non esiste una vera e propria legge che regoli questa attività, sia dal punto di vista dei proprietari che quello degli scommettitori, nonostante il Parlamento Europeo abbia più volte espresso una mozione a favore.

In Italia il gioco online è diventato ufficialmente legale nel 2011 attraverso delle specifiche normative. Queste ultime sono state riviste e corrette durante il periodo tra il 2020 e il 2021, a fronte di un considerevole aumento di utenti nei casinò online. È stata infatti introdotta la licenza adm, ex licenza aams, che legalizza il ruolo di ciascun casinò o bookmaker.

Non essendoci ancora nessuna legge europea ben definita che tuteli i diritti degli utenti, giocare online su siti di cui non si conosce la provenienza può compromettere la sicurezza in rete. Certamente si sta lavorando in ambito giuridico per risolvere questo problema, ma attualmente possiamo affidarci soltanto alla licenza adm, che risulta essere l’unico filtro attraverso cui possiamo distinguere i casinò validi da quelli illegali.

Perché utilizzare soltanto casinò online con licenza adm?

La licenza adm si può considerare come una vera e propria tutela per il giocatore, in quanto garantisce che non ci siano problemi o truffe organizzate da parte del sito. La sicurezza dei casinò con licenza aams non può essere messa assolutamente in discussione: per riceverla è necessario rispettare delle norme molto rigide circa il gioco online, oltre che numerosi controlli da parte delle autorità statali competenti.

Al contrario, i siti scommesse gestiti da fonti senza licenza potrebbero essere interessati a truffarvi. Per questo motivo, è sempre consigliabile utilizzare soltanto casinò online sicuri AAMS/ADM, che riescono a tutelare i dati ed il gioco dell’utente. Questi si possono riconoscere facilmente dal logo ADM che si trova sulla pagina principale del loro sito. Se un casinò non presenta il logo in nessuna pagina, significa che non dispone della licenza per operare legalmente in Italia.

I requisiti per richiedere ed ottenere la licenza adm

A seguito dell’emanazione della Legge n.266 del 2005, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha assunto la piena responsabilità circa le questioni relative al gioco online. Dall’ente pubblico prende anche il nome della licenza, denominata appunto adm. Il compito dell’ADM è quello di effettuare controlli scrupolosi sulle attività ritenute illegittime e sui casinò che hanno fatto richiesta per la licenza.

Fortunatamente in Italia abbiamo un sistema molto rigido sul gioco online, consentendo ai giocatori del paese di giocare in completa sicurezza. I passaggi per ottenere la licenza adm, al contrario di come si possa pensare, sono piuttosto complessi. Non basta semplicemente comprare la licenza, ma è necessario superare i seguenti requisiti per diventare ufficialmente un casinò legale in Italia.

Il casinò deve avere la propria sede legale in uno Stato facente parte dell’Unione Europea

L’hosting del sito deve poter sostenere una grande attività senza alcun tipo di malfunzionamento, che potrebbe far perdere le giocate degli utenti

Controllare e verificare l’identità di ciascun utente e la provenienza del soldi caricati sul conto, al fine di impedire il riciclaggio di denaro

I giochi di carte o roulette devono avere un sistema di mescolamento con un’alta imprevedibilità, e soprattutto non deve essere manomesso

Cosa si rischia quando si gioca su casinò senza licenza?

Scegliere di utilizzare dei casinò senza licenza, come abbiamo visto, risulta essere poco conveniente per gli utenti. Questi infatti potrebbero essere truffati in qualunque momento dalla piattaforma malintenzionata, la quale potrebbe prendere possesso dei dati personali oppure sparire con i soldi.

Oltre a questi fattori, esistono delle leggi in Italia che vietano l’iscrizione a siti scommesse non aams. Le sanzioni penali che si rischiano possono partire da un’ammenda tra €51 e €516, oppure in casi estremi anche l’arresto fino a 3 mesi. Inoltre, si potrebbe essere accusati anche di evasione fiscale sulle vincite, in quanto i casinò senza licenza non pagano le tasse.

Ci possono essere altre conseguenze personali, come la chiusura del proprio conto bancario, nel caso in cui questo fosse collegato direttamente al casinò per ricaricare il saldo. Concludendo, per quanto un casinò possa sembrare eccezionale per le strepitose promesse vincenti, è necessario controllare che questo abbia la licenza adm ancor prima di iscriversi alla piattaforma.