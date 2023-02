Programmi TV stasera domenica 19 febbraio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di stasera domenica 19 febbraio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV – Resta con me St1 Ep1 con Francesco Arca, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli e Raffaella Rea.

La vita sorride ad Alessandro Scudieri, Vice Questore a Napoli. Tutto cambia quando rimane coinvolto con la moglie Paola in una sparatoria, dove lei perde il bambino che aspettano. Paola scopre che Alessandro seguiva di nascosto alcune indagini.

22.35 – SERIE TV PRIMA TV – Resta con me St1 Ep2 con Francesco Arca, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli e Raffaella Rea.

Gennaro è morto. Scudieri sentendosi responsabile si occupa del figlio: per restare con lui un giorno chiede il trasferimento all’UDIN, Unità di Intervento Speciale, lavorando solo di notte.

23.45 – INFORMAZIONE – Tg1

23.50 – MAGAZINE – Speciale Tg1 – SPECIALE. – Settimanale del TG1 Direttrice Monica Maggioni

RAI 2 (2)

21.00 SERIE TV – N.C.I.S. Los Angeles S14E7 – Selezione innaturale

Durante un allenamento, un soldato viene colto da un attacco di convulsioni e finisce in coma. Gli agenti dell’N.C.I.S. scoprono che si è trattata di una reazione immunologica ad un trattamento.

21.50 SERIE TV – Blue Bloods S13E4 – Un agente per l’Intelligence

Jamie deve reclutare un nuovo agente per l’intelligence. Frank deve decidere sulla revisione di un caso. Danny e Baez indagano su una gang che ruba a mano armata orologi di lusso.

22.40 INFORMAZIONE SPORTIVA – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

RAI 3 (3)

20.00 – TALK SHOW Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio – leggi le anticipazioni e gli ospiti

23.30 – MAGAZINE Tg3 Mondo –

23.55 – INFORMAZIONE Meteo 3

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Zona Bianca – programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

CANALE 5 (5)

21.16 – INTRATTENIMENTO Guinness – lo show dei record

Gerry Scotti torna alla guida dello show dove, primatisti provenienti da ogni parte del mondo, sono pronti a sfidarsi e sfidare i propri limiti per aggiudicarsi un nuovo guinness world record.

ITALIA 1 (6)

21:22 FILM Red – [Azione] – Basato sull’omonimo fumetto DC Comics. Quattro agenti della CIA in pensione tornano in azione per catturare un pericoloso killer. Con Bruce Willis e Morgan Freeman.

23:40 INFORMAZIONE SPORTIVA Pressing – Massimo Callegari e Monica Bertini conducono il programma con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Non è l’Arena – condotto da Massimo Giletti

TV 8 (8)

21.30 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – Bologna e i suoi colli

22.55 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – Calabria

NOVE (9)

20.40 TEATRO Sono nata il 23 con Teresa Mannino

Attraverso il racconto della sua infanzia trascorsa nella sua Sicilia, dei rapporti genitori e figli, o quello dei mitici anni ’70, Teresa Mannino racconta con l’ironia che la contraddistingue il percorso che l’ha portata ad essere ciò che è.

23.25 TEATRO Terrybilmente Divagante – con Teresa Mannino

Un divertente racconto autobiografico interpretato da Teresa Mannino, una delle più apprezzate attrici comiche del nostro teatro. L’attrice affronta “l’altra metà del cielo” con affettuosa consapevolezza e guarda gli uomini con il sorriso ironico di chi non aggredisce ma comprende – fino a un certo punto, però.

VENTI (20)

21.14 FILM Dredd – Il giudice dell’Apocalisse – [Azione 2012] In un futuro post-apocalittico gli unici che tentano di far rispettare le leggi sono i “Giudici”. Ma una spietata trafficante vuole il potere sulla citta’. Regia di P. Travis

23.01 FILM Spia per caso – [Azione 2001] con Jackie Chan. Un venditore di attrezzi da palestra scopre di essere il figlio di un ricco uomo coreano e cerca di ricongiungersi con lui. L’impresa sara’ pericolosissima. Regia di T. Chan.

RAI 4 (21)

21.23 FILM Meander – Drammatico 2020 con Gaia Weiss, Peter Franzén, Romane Libert

In seguito a un’aggressione, una giovane mamma si ritrova intrappolata in un claustrofobico sistema di angusti tunnel irti di trappole mortali. Se vuole rivedere sua figlia dovrà trovare una via d’uscita dal labirinto, ma attaccato al polso ha un braccialetto che segna, inesorabilmente, un drammatico conto alla rovescia.

22.58 FILM The Voices – Comedia 2014 con Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick

IRIS (22)

21.13 FILM Identita’ violate – [Thriller 2004] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Thriller con Angelina Jolie. Ileana Scott, agente speciale dell’FBI, deve seguire lo strano caso di un serial killer che si impossessa dell’identita’ della sua ultima vittima

23.09 FILM Red Snake – [Azione] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Zara, ex schiava del sesso tra gli jihadisti, per le ‘sorelle in armi’ diventa Red Snake. Le storie vere delle combattenti in Kurdistan in Anteprima Digita…

RAI 5 (23)

21.15 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi

“Con armi e animali” andremo alla scoperta dell’arsenale di cui dispongono le specie animali per difendersi e conquistare.

23.09 FILM La Corte Drammatico/Romantico 2015 con Fabrice Luchini Sidse Babett Knudsen Eva Lallier

Michel Racine è il temuto Presidente di una corte di assise. É molto severo con se stesso e con gli altri. É soprannominato il « giudice a due cifre», perchè le sue condanne non sono mai inferiori a dieci anni. Ma ogni cosa viene sconvolta dalla comparsa di una donna, Ditte Lorensen – Coteret. Fa parte della giuria in un processo per omicidio. Sei anni prima, Racine si era innamorato di lei. Quasi in segreto. É lei l’unica donna che abbia mai amato.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Piedone l’Africano – Poliziesco con Bud Spencer e Enzo Cannavale

Un collega sudafricano contatta il commissario Rizzo detto “Piedone” per chiedergli aiuto ma all’appuntamento al porto di Napoli viene ucciso mentre sta per fornirgli informazioni su un traffico internazionale di diamanti e droga. Rizzo parte per il Sudafrica dove incontra Bodo, il bambino dell’agente ucciso, già orfano della madre, al quale si affezionerà, e Caputo, il suo ex brigadiere della Polizia di Stato, emigrato da Napoli a Johannesburg dove lavora come cameriere in un ristorante di lusso. Il padrone del ristorante è Smollett, un imprenditore che ha interessi nel commercio di diamanti e di animali esotici.

23.05 FILM ‘O Re – Drammatico 1989 con Giancarlo Giannini e Ornella Muti

Francesco II di Borbone, in esilio a Roma insieme alla moglie Maria Sofia, è tormentato dal pensiero di non esser stato in grado di svolgere il proprio compito di sovrano. La moglie, intanto, non si dà per vinta e mira a recuperare il potere.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW The Voice Senior

CIELO (26)

21.15 FILM Balla coi lupi – Western 1990 con Kevin Costner, Mary McDonnell

Sette Oscar al western di Kevin Costner dalla parte dei pellerossa. Durante la Guerra di Secessione un tenente americano si fa trasferire in pieno territorio Sioux dove la frontiera e’ ancora inesplorata.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Un ponte per Terabithia – [Fantastico/Favolistico] – La straordinaria avventura di Jess e Leslie, due ragazzini che con la loro immaginazione si catapultano in una realta’ immaginaria: la magica terra di Terabithia.

22.52 FILM Il curioso caso di Benjamin Button – [Drammatico] – Vincitore di 3 Premi Oscar e basato su un romanzo, con Brad Pitt e Cate Blanchett. Benjamin vive una vita al contrario: piu’ invecchia, piu’ ringiovanisce. Regia di D. Fincher

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Ghost Whisperer St4 Ep5 con Jennifer Love Hewitt e David Conrad – Vite scambiate

22.20 SERIE TV Ghost Whisperer St4 Ep6 con Jennifer Love Hewitt e David Conrad – Un amico di vecchia data

23.10 SERIE TV Ghost Whisperer St4 Ep7 con Jennifer Love Hewitt e David Conrad – Amore eterno

LA5 (30)

21:10 FILM A Perfect Fit – [Commedia] – Katharina, un’esigente donna in carriera, sa bene cosa vuole e come ottenerlo. E un falegname di provincia non e’ di certo nella sua lista dei desideri. O forse si’?

22:53 SHOW Amici di Maria – “Amici”, talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza.

REAL TIME (31)

20:20 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – I consigli dell’ex

L’ex fidanzato di Kara ha dei consigli da dare a Guillermo. Miona dà un ultimatum a Jibri, mentre Mohamed affronta gli amici di Yve.

22:15 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Litigi e speranze

Jibri discute con David. Le speranze di Thais riguardo il suo futuro si infrangono, mentre Ari scopre qualcosa su Bini. Kobe si scaglia contro Emily.

CINE34 (34)

21:05 FILM Grandi Magazzini – [Brillante 1986] – Una lunga serie di gag, con un cast “all star” della commedia italiana, ambientate ai Grandi Magazzini. Con E. Montesano, M. Placido. Regia di Castellano

Byoblu (262)

21:00 ATTUALITA’ Mondocane, storie dal pianeta – 2023, è tutto una guerra – Fulvio Grimaldi – C’è guerra e guerra e non tutte sono più armate. Un’evoluzione di cui si vedranno gli esempi nel corso dell’anno e qua e là nel mondo. E poi c’è la guerra alla Carta del 1948: tutti divisi, chi in alto, chi in basso. La chiamano Autonomia differenziata.

22:00 ATTUALITA’ Le interviste di Byoblu – 2035 solo elettrico : “iposozione europea non è sostenibile” – Geronimo La Russa – La decisione di bandire dal 2035 i motori endotermici dalla produzione e vendita (Benzina, Diesel, Biocarburanti) a favore del solo elettrico presa dall’dell’ Assemblea plenaria del Parlamento europeo, desta numerose preoccupazioni e polemiche. Ne parliamo con l’Avv. Geronimo La Russa, presidente di ACI Infomobility e dell’Automobile Club di Milano.

22:35 ATTUALITA’ Orsobruno XL – Francesco Borgonovo – Francesco Borgonovo conduce “Orso bruno XL”, striscia di informazione e commento all’attualità, con uno sguardo non allineato sui temi più scottanti e sulle grandi sfide culturali e politiche

23:10 ATTUALITA’ Sottotraccia – I segreti che l’Unione europea ci nasconde: dall’identità digitale alla commissione Covi – A Sottotraccia untata tutta sull’Unione Europea. Dal portafoglio di identità digitale ai lavori in commessione COVI, cerchiamo insieme di svelare i segreti che l’UE tiene ben lontani dai riflettori.