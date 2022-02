Il progetto “Ritratti Sonori” di Mirio Cosottini e Mirco Guerrini nacque come performance nella metà degli anni ’90 ed elabora una sorta di ritrattistica sonora formata attorno ad alcuni vincoli fisionomici e zodiacali. Un’idea che proviene dal lungo percorso di ricerca musicale dei due musicisti nell’ambito dell’improvvisazione su immagini: un’occasione per Cosottini e Guerrini di unire le loro capacità, dalla pratica esecutiva polistrumentale a quella compositiva, mettendo così in gioco le loro abilità espressive e improvvisative.

Accade così che nel ritratto sonoro il volto del soggetto è interpretato come una partitura che include sia elementi lineari sia quelli non lineari. Ad esempio, il naso diventa un segno per un elemento lineare, la proporzione del viso diventa un segno per un elemento non lineare. A ciascuno di questi segni il musicista assegna un’interpretazione musicale che elabora in tempo reale attraverso l’improvvisazione.

Nel costruire le loro regole d’ispirazione, Cosottini e Guerrini compongono una cellula di cinque note per ogni caratteristica fisiognomica studiata, il segno zodiacale e lo studio astrologico stabiliscono l’ambito modale nel quale collocare la cellula musicale. Il resto è creato attingendodall’impatto emotivo che la vista del volto o di un’espressione provoca ai due artisti: il risultato è un brano unico, originale ed estemporaneo, nato da un volto, analizzato e trattato attraverso note e suoni. Un “ritratto” particolare, non realizzato con colori e pennelli ma con suoni, fantasia ed esperienza acquisita.



Il progetto Ritratti Sonori ebbe un largo spazio nella trasmissione radiofonica Alza il Volume in onda su Radio3 e in seguito, sempre per la stessa emittente, Cosottini e Guerrini partecipano al Materadio, la festa che si è svolta a Matera dal 2011 e curata dalla radio. L’esperimento dei “Ritratti Sonori”, nel 2012, fu anche commissionato da La Repubblica e trasmesso sul sito Rep TV. Le registrazioni live di queste performance sono rimaste poi confinate negli hard disk dei due musicisti fin quando non è stato proposto ad Arlo Bigazzi di rispolverarli, dandogli un nuovo respiro.

Intervenendo con un editing accurato e l’aggiunta misurata di nuovi suoni, si è arrivati alla realizzazione di questo album che documenta l’esperienza: musica improvvisata e occasionale dove il volto del soggetto ritratto diventa una partitura.



Tutti i brani sono composti da Mirio Cosottini e Mirko Guerrini

Produzione, editing e overdubbing Arlo Bigazzi

Mix e master Lorenzo Boscucci

Copertina Monica Zeoli



“Ritratti Sonori”

Materiali Sonori