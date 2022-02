IL GRECO FA TESTO. IL GRECO FA FESTA! – COSTRUIRE PONTI / ΚΤΙZΟΥΜΕ ΓΕΦΥΡΕΣ

Mercoledì 9 febbraio si celebrala Giornata Mondiale della Lingua Greca, nata a Napoli nel 2016 su iniziativa di Jannis Korinthios (Università della Calabria) e istituita per Decreto dal Governo ellenico nel 2017. Con il coinvolgimento del Coordinamento Licei Classici e la collaborazione della Comunità Ellenica di Napoli e Campania, tra le ore 10 e le ore 13 sui social della manifestazione, si terrà una maratona rivolta a appassionati e studenti intitolata “Il greco fa testo” che, per il secondo anno di seguito a causa delle restrizioni pandemiche, si svolgerà online in diretta streaming sui canali social della Giornata. Tra gli ospiti, il Vice Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Ellenica, Andreas Katsaniotis; il Sindaco di Napoli, Prof. Gaetano Manfredi, la Prof. ssa Maria Filippone, Vice Sindaco e Ass. all’Istruzione Comune di Napoli e l’Ambasciatore della Grecia in Italia, Dott. Theodoros Passas. Ad animare la mattinata live, ci sarà anche, tra gli altri numerosi contributi, un breve estratto dello spettacolo Ecuba Regina interpretata da Ivana Monti, che ha inaugurato ad agosto 2021 il VeliaTeatroFestival.

Per questa settima edizione gli organizzatori hanno scelto il tema Costruire ponti / Κτιzουμε γεφυρεσ ispirato ai versi del poeta Ghiannis Ritsos:

Credo che il primo senso di giustizia sia la giusta distribuzione del pane.

Credo che la prima forma di progresso sia aumentare la produzione di pane per tutti.

Credo che il nostro primo dovere sia la pace.

Credo che la nostra prima libertà non sia la nostra solitudine,

ma il nostro stare in compagnia, e per il resto,

ci sarà sempre tempo, ma da lì in poi volevo parlarvi di questo ponte.

Le celebrazioni daranno spazio anche a enti culturali come VeliaTeatro che da decenni svolge un’opera di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Grecità, dal teatro alla filosofia. Interverranno Paolo Giulierini, Direttore del MANN; Prof. Nikos A. Koukis, Presidente della Fondazione Ellenica di Cultura; Giorgios Patoulis, Presidente della Regione Attica; Manuela Pellegrino, Ricercatrice Università di Harvard. Modera Angela Iannuzzi, del Coordinamento Licei Classici per la Giornata Mondiale della Lingua Greca.

https://www.youtube.com/c/GIORNATAMONDIALEDELLALINGUAECULTURAGRECA

https://www.facebook.com/giornatamondialedellalinguagreca/community