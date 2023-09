Mattarella: La Scuola come Risposta al Degrado Sociale

Condividi

Il Presidente Mattarella ha espresso la sua visione sulla scuola durante l’inaugurazione dell’anno scolastico ‘Tutti a scuola’ a Forlì. Ha sottolineato che la riapertura delle scuole rappresenta sempre un’opportunità preziosa, una ragione di impegno collettivo e una fonte di speranza per il futuro del paese.

In particolare, il Presidente ha evidenziato che la scuola è la prima risposta al degrado sociale che affligge molte comunità. Ha elogiato il lavoro instancabile dei docenti, sottolineando quanto essi contribuiscano a creare una cultura della legalità tra gli studenti.

Il Presidente ha anche sottolineato la necessità di affrontare in modo completo e ampio i reati commessi dai giovani e ha invocato azioni decisive per combattere l’abbandono scolastico, che rappresenta una sfida significativa per il paese.