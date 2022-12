IL TDSGRIMINI CHIUDE LA STAGIONE 2022 E PREMIA I PROPRI ATLETI   

Condividi

Rimini. Nella serata di venerdì 9 Dicembre l’ASD Triathlon Duathlon Rimini concluderà la propria stagione 2022 presso, come oramai tradizione, il Ristorante Da Rinaldi. La cena natalizia sarà occasione per premiare gli atleti che si sono maggiormente distinti nel corso dell’anno e di eleggere il nuovo consiglio direttivo che guiderà l’associazione per il prossimo triennio.

È stata una stagione intensa che ha visto i portacolori del TDSGRimini cogliere importanti successi e piazzamenti sia in ambito nazionale che internazionale, sia coi propri giovani che con élite ed Age Group.

Ben 8 titoli nazionali conquistati, grazie alle giovani Sara Crociani (YB) e Carlotta Verde (YA) Campionesse Italiane di Aquathlon, Eros Tassinari (M8) Campione Italiano di Duathlon, Triathlon Olimpico e Sprint , Michele Vanzi (M7) Campione Italiano di Triathlon Sprint ed Aquathlon, Barbara Cicetti (M3) Campionessa Italiana di Duathlon; ai titoli individuali si aggiunge la vittoria nella Coppa Crono di Triathlon da parte di Chiara Cocchi, Alessia Righetti, Ludovica Severi e Susanna Rinaldini.

Numerosi i piazzamenti di rilievo con le medaglie di argento di Alice Alessandri (YB) al Campionato Italiano di Duathlon e di Triathlon, di Achille Alessandri (YA) al Campionato Italiano di Duathlon, di Michele Vanzi (M7) al Campionato Italiano di Duathlon Classico e Triathlon Olimpico e di Massimo Torsani (M4) al Campionato Italiano di Triathlon; fanno eco alle medaglie individuali, gli argenti conquistati nel Campionato Italiano Youth Mixed Relay sia di Duathlon che di Triathlon da Alessandri, Crociani, Alessandri, Mattia Agostini e Gianluca Zennaro.

Tre i bronzi raccolti nelle categorie giovanili ancora con Achille Alessandri (YA) nel Campionato Italiano di Aquathlon, Carlotta Verde (YA) e Sara Crociani (YB) nel Campionato Italiano di Duathlon e due tra gli Age Group con Giorgio Pavolucci (M7) e Pasquale di Ghionno (S4) nel Campionato Italiano di Triathlon Sprint.

Intensa anche l’attività internazionale a cui gli atleti del TDSGRimini hanno partecipato sia vestendo i colori societari in diverse Europe Cup che la maglia azzurra. L’esperienza internazionale, supportata direttamente dall’Associazione in parallelo ai programmi federali, fa parte del processo di crescita verso l’alto livello che da sempre viene promosso e portato avanti dalla dirigenza riminese e dal settore tecnico in stretta sinergia e collaborazione.

Giada Stegani, veneta al primo anno al TDSGRimini, ha conquistato il titolo europeo U23 di Aquathlon a Bilbao (Esp), mentre Sara Crociani, ha colto un brillante argento all’ Europe Junior Cup di Bled (Slo). Crociani ed Alice Alessandri, atlete delle squadre nazionali giovani, hanno più volte vestito i colori azzurri, rappresentando l’Italia al massimo evento internazionale per la categoria YB, ovvero lo Europe Triathlon Youth Championships Festival a La Baule (FRA);

entrambe, hanno migliorato il piazzamento dell’anno precedente in un contesto agonistico decisamente di maggior spessore, finendo rispettivamente al quarto posto, ad un passo dal podio, ed all’ottavo. Gianluca Zennaro ha preso parte, facendo importanti esperienze, sia a prove di Europe che di African Cup.

Titoli e medaglie anche dagli Age Group con i “soliti” Vanzi e Tassinari capaci di conquistare rispettivamente il titolo europeo di Aquathlon e l’argento l’europeo nel Triathlon Medio nelle proprie categorie.

Riconoscimenti speciali per Roberta Liguori, prima atleta del TDSGRimini a qualificarsi e prendere parte al prestigioso Ironman Hawaii, e Riccardo Ridolfi, atleta e tecnico, bronzo all’XTerra Italy e finalista al Campionato Mondiale di XTerra.

Grazie ai piazzamenti di tutti gli atleti nel corso dell’anno la società è riuscita a conquistare l’ottavo posto nella classifica del Campionato Italiano di Società ed il nono nella classifica del Campionato Italiano Age Group

La serata sarà occasione per ringraziare lo staff tecnico societario dell’ Associazione nelle persone di Carol Tartaglia, Alessandro Rovelli, Alex Manzi, Francesco Aluigi, Matteo Cevoli , Filippo Cassibba, tecnico di riferimento del gruppo di allenamento di Modena, Max Di Luca, tecnico di riferimento del gruppo di allenamento di Pescara, Marco Rossi ed Andrea Zennaro; saranno inoltre consegnati riconoscimenti allo Staff tecnico del Garden Sporting Center, con cui il TDSGRimini da anni collabora per gli allenamenti di nuoto, composto da Fabio Bernardi, Gianlorenzo Parmigiani e Davide Delucca.

Saranno inoltre presentati i progetti speciali #RIMINI FAIR CITY: SPORT E STILI DI VITA PER UNA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE in collaborazione con Pacha Mama per le attività nelle scuole e Asd Adriatic Academy per quelle in mare e spiaggia e #NUOTARE, PEDALE, CORRERE: UN’ESPERIENZA MULTIDISCIPLINARE, INCLUSIVA E TRASVERSALE APERTA A TUTTI in collaborazione con ASD Esplora Rimini.

Infine saranno ringraziati gli sponsors che consentono all’ Associazione di portare avanti tutte le proprie iniziative ed hanno consentito, in questi anni difficili, di dare continuità alle proprie attività, continuando ad essere un punto di riferimento per lo sport locale e nazionale: SGR SERVIZI, ROMAGNA INIZIATIVE, TULSI SRL, BANCA MALATESTIANA, ALTARIMINI, MRSPORTWEAR, ROMBO SRL, VYRUS SRL, PANTANI GROUP, RISTORANTE DA RINALDI.