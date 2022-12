HOLA LOLA PRODUCTION VENERDI’ 9 DICEMBRE ESCE IN RADIO “PULL UP”, IL NUOVO SINGOLO

Condividi

Da venerdì 9 dicembre 2022 sarà in rotazione radiofonica “PULL UP”, il nuovo singolo di Hola Lola Production disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 5 dicembre.

“Pull Up” è un brano in cui si uniscono la cultura trap di Oliver alle sonorità pop di Marcelo e racconta ogni forma di riscatto da parte di chi é abituato a ricevere solo delusioni e ingiustizie dalla vita. Il brano è stato prodotto, arrangiato e suonato da Marcelo e Oliver Araya con l’aiuto del chitarrista e arrangiatore Riccardo Ottaviani e interpretato dal rapper americano Chris Divine che, con le sue rime taglienti forgiate dal bronx newyorkese, è stato in grado di trasmettere ogni forma di riscatto da parte di chi é abituato a ricevere solo delusioni e ingiustizie dalla vita.

Commentano gli artisti a proposito del nuovo brano:

“Con Pull Up sono sicuro che riusciremo ancora di più a far capire chi siamo e di quanta passione, sudore, sacrifici, forze e sforzi mettiamo in ciò che più amiamo fare! Già in fase di produzione del brano sentivo un’energia forte mai provata prima, anche per il contributo di Chris che ha saputo rivestire con le sue rime un testo che raccoglie le sofferenze e la grande voglia di riscatto di qualsiasi persona si possa rivedere in brutte situazioni o condizioni nelle quali vivono, molte volte non per scelta, ma perché la vita può essere o é molte volte crudele! Chris, che lui abitualmente vive o vede certe ingiustizie, é l’unico che può insegnarci come riscattarsi. Ecco! Questo é l’inizio del nostro riscatto che vogliamo regalare anche a voi, sperando che questo singolo possa darvi la forza per superare i momenti più difficili! Poi c’é anche da dire che in questo pezzo non ho voluto essere il solito trapboy, credo e sono certo che ci siano sonorità nuove e incastri di gusti e melodie che danno all’inedito ancora più genuinità, fatevi cullare dalle cupe e scure note del piano, ma senza farvi cadere, abbiate un obbiettivo e siate capaci di focalizzarvi in quello e combattere.” (Oliver)

“Anche qui mi sono fatto cullare e fatto positivamente trascinare dalle idee di Oliver, all’inizio mi sono dedicato allo studio del progetto: che cosa volesse trasmettere, a chi volesse colpire, a chi fosse destinato; successivamente mi sono subito messo in moto per collaborare con lui per dargli i giusti consigli per poter rendere ancora più radiofonico e intelligibile il pezzo. Il mio vero e grande lavoro é stato durante la finalizzazione del mix; momento delicato e decisivo per la creazione di un singolo, da qui scaturisce e prende forma il vero suono del pezzo! Non ho voluto essere da meno, un singolo del genere meritava un mix fatto a doc e sia io che Oliver siamo ultra soddisfatti del lavoro che sono riuscito a finire; ricordiamoci che é un lavoro di equipe, senza le idee e determinazioni e soprattutto senza la grande capacita compositiva di Oliver mai sarei stato cosi sommerso dal piacere di mixare questo fantastico trap melodico!” (Marcelo)

Biografia

Marcelo Araya, nato in Cile il 10.05.1972, e Oliver Araya, nato Negrar (Verona) il 15.08.1999, rispettivamente padre e figlio, sono artisti e produttori del genere reggaeton, trap e pop e rappresentano due generazioni unite da sempre per un unico obiettivo: trasmettere la loro visione musicale Italo cilena con un unico suono!

Negli ultimi anni hanno maturato esperienze lavorative in studi italiani ed etichette discografiche come Fonoprint e Saifan Group.

Nel 2020 hanno intrapreso la strada di diventare artisti indipendenti.

Dopo “Quiero Verte” e “Sad”, arriva “Pull Up”, il nuovo singolo di Hola Lola Prodution disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 5 dicembre 2022 e in rotazione radiofonica dal 9 dicembre.

