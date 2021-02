Esce oggi in radio e in digitale “Culi Nudi”, il nuovo singolo del cantautore GuidoinarteRoberto

GUIDOINARTEROBERTO: ESCE OGGI IL NUOVO SINGOLO“CULI NUDI”Che fine fanno le cose belle di una storia che si chiude?

Da oggi, venerdì 19 febbraio, è in rotazione radiofonica “CULI NUDI” (Roba da Matti Dischi/ MEI Digital), il nuovo singolo di GUIDOINARTEROBERTO, progetto di Guido Manglaviti, cantautore romano ma milanese di adozione. “Culi Nudi” è un pezzo sincero, è il racconto di una storia finita che lascia però un sospeso emotivo. Che fine fanno le cose belle di una storia che si chiude, dove vanno a finire? Ogni volta non ci rimane che amarezza, rabbia, qualche dispetto o il suono stonato di qualche fesseria detta prima di andare via. Ma dove vanno a finire i sorrisi, i ricordi, le cose buffe, dove restano nascosti?

Di tutto questo parla il secondo estratto dall’album “Romantico”, la cui uscita è prevista per la primavera.«In questo mio nuovo singolo è possibile scorgere quel mio lato più intimo che faccio sempre fatica a mostrare– racconta l’artista –non a caso sarà la seconda traccia del disco perché, come tutte le cose che si nascondono, ha bisogno di stare dietro a qualcos’altro. Quando una relazione giunge al capolinea molto spesso ci si perde in dispetti, in silenzi o in qualche sciocchezza di troppo, ma le cose vere non si cancellano, semplicemente si nascondono e io ho solo tentato di intravederle. Con Roba da Matti Dischi, la mia etichetta, ci abbiamo lavorato duramente, è un pezzo a cui teniamo tanto».

Protagonista del videoclip che accompagna il brano è l’attore Andrea Beruatto:«Io e Andrea siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto i nostri primi amori, ci siamo presi in giro quando le ragazze ci lasciavano “a piedi” o quando non ne azzeccavamo una. Poi a un certo punto lui è stato chiamato in America, a Hollywood, a studiare e per anni non ci siamo visti. Il caso ha voluto che tornasse in Italia nel momento in cui stavo preparando proprio questo brano e sono riaffiorati talmente tanti ricordi che gli ho proposto di prendere parte al videoclip. Sono contento di aver fatto questa scelta, le canzoni in fondo sono di tutti e quando vedi una persona, in questo caso un amico, che entra così tanto in un tuo progetto allora sei ancora più fortunato».

Spotify: https://open.spotify.com/track/02rKTB5PMkUixNOoVK7TtU?si=jr8keNTjSZae9JFtNN1KLw

Biografia



Il primo è il suo nome, il secondo un omaggio all’ex calciatore Baggio.Proprio come Baggio, il profumo della sua musica è glamour, cantautorale, italianissimo.Vincenzo, Cecilia, Elvis, questi sono solo alcuni dei protagonisti delle storie di Roberto.Romano, ma milanese di adozione, con la sua vecchia band “le Riserve” ha pubblicato due album e vinto il concorso Emergenza Italia nel 2013 che lo ha portato a suonare anche in Europa, al “Lido” di Berlino.Ginocchio gonfio e voce graffiata, questo è GuidoinarteRoberto. https://www.facebook.com/guidoinarteroberto/

https://www.instagram.com/guido_in_arte_roberto/