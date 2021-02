ZERO ASSOLUTO: ESCE OGGI “ASTRONAVE” IL NUOVO SINGOLO SCRITTO INSIEME A GAZZELLE

Esce venerdì 19 febbraio 2021, su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica“ASTRONAVE” , il nuovo singolo degli ZERO ASSOLUTO.

Gli Zero Assoluto, il duo formato da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, sono tornati nel 2020 sulla scena musicale dopo anni di silenzio con due singoli: “Fuori Noi” featuring GAZZELLE, pubblicato a Luglio e “Cialde”, uscito ad ottobre e scritto insieme a Colapesce. Un percorso che li ha portati a nuove consapevolezze, tra cui la certezza di voler continuare a far uscire musica, senza porsi troppe domande.

“Quando stai male, ci sono canzoni che ascolti per stare ancora peggio. Altre canzoni invece che ascolti per trovare conforto” raccontano gli Zero Assoluto “Ecco, “Astronave” per noi rientra in questa seconda categoria, è una canzone che dà coraggio. E’ il racconto di una storia che finisce. Ma a volte, bisogna avere il coraggio di lasciare andare.”

“Astronave” è stato scritto insieme a Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli. Dopo aver raccontato i dettagli di un amore con “Cialde”, “Astronave” è il racconto di una storia che finisce, e di una persona che se ne va. La fine di una storia porta con sé bagagli di stati d’animo, alcuni difficili, alcuni struggenti, a volte piacevoli, altri ancora liberatori. E spesso, “a cosa serve tornare?”

La storia degli Zero Assoluto (Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi) inizia tra i banchi del Liceo Classico Giulio Cesare di Roma. I singoli a cavallo nei primi Duemila, tra cui “Mezz’ora”, la stabile presenza in programmi su RTL 102.5 e il lancio del primo album “Scendi” fortificano l’immaginario del duo che nel 2005 raccoglie il primo grandissimo successo con “Semplicemente” (doppio disco di platino), seguito nel 2006 dalla memorabile partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Svegliarsi la mattina”, singolo più venduto dell’anno in Italia. Nel 2006 pubblicano “Sei parte di me” aggiudicandosi il premio Rivelazione dell’anno al Festivalbar, e in autunno collaborano con l’artista Nelly Furtado nella hit “All Good Things (Come to an End)”. A una nuova partecipazione a Sanremo nel 2007 segue il secondo album (disco di platino) “Appena prima di partire”. Il regista Federico Moccia sceglie il duo per partecipare alla colonna sonora di “Scusa ma ti chiamo amore” e successivamente a quella del sequel “Scusa ma ti voglio sposare”. Nel 2009 esce l’album “Sotto una pioggia di parole” e l’omonimo libro. L’anno 2015 li vede nuovamente sul palco del Festival con il brano “Di me e di te”, dopo la pubblicazione di un quinto album (“Alla fine del giorno”). Il 2020 è l’anno del ritorno sulla scena musicale, con la pubblicazione di due singoli: “Fuori Noi”, pubblicato il 24 Luglio in collaborazione con Gazzelle e “Cialde”, pubblicato il 16 Ottobre e scritto in collaborazione con Colapesce.

Segui gli ZERO ASSOLUTO su:

Instagram: https://www.instagram.com/zeroassolutoworld

Facebook: https://www.facebook.com/zeroassoluto

YouTube: https://www.youtube.com/user/zeroassolutoworld