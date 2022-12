ENVENT CAPITAL MARKETS DEBT FINANCIAL ADVISOR DEL BASKET BOND EURONEXT GROWTH PER LE SOCIETÀ INNOVATEC, KOLINPHARMA E FENIX ENT.

Condividi

RACCOLTA DI € 15 MILIONI SU UN CONTROVALORE TOTALE DI € 20 MILIONI DEL PROGRAMMA

Londra, 1 dicembre 2022 – EnVent Capital Markets, investment banking firm specializzata nell’assistenza alle imprese del Mid&Small Market, ha agito in qualità di Debt Financial Advisor al fianco delle società quotate Fenix Entertainment, Innovatec, Kolinpharma che hanno completato oggi con successo l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile unsecured finalizzato a finanziare i programmi di sviluppo e di crescita attraverso il secondo slot del Programma Basket Bond Euronext Growth dedicato alle società quotate sull’Euronext Growth Milan.

La raccolta per le società assistite da EnVent è stata pari a 15 milioni di euro su un controvalore totale di 20 milioni del programma. Nel suo ruolo di Debt Financial Advisor EnVent Capital Markets ha favorito l’ammissione delle società nel programma e ha seguito l’intero processo dalla negoziazione dei termini alla redazione dei contratti fino al closing dell’operazione.

Cassa Depositi e Prestiti è intervenuta nell’operazione in qualità di anchor investor sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc – Growth Market Basket Bond S.r.l. – mentre Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e Banca Finnat hanno investito il rimanente ammontare complessivo.

Paolo Verna, co-fondatore di EnVent Capital Markets dichiara:“Lo strumento del minibond rappresenta per le Società un’alternativa concreta al tradizionale canale bancario per finanziare investimenti e progetti di sviluppo e di crescita. La quotazione in Borsa aiuta le aziende ad avere un accesso più rapido a fonti di finanziamento alternative anche in momenti di mercato complessi come quello attuale con benefici in termini di competitività e visibilità. Siamo particolarmente contenti dell’operazione a conferma della validità del nostro modello di offerta integrato a fianco delle imprese non solo per operazioni di quotazione ma anche di raccolta di debito e di operazioni di M&A. Avere un team multidisciplinare con seniority e presenza su Londra ci permette di fornire un servizio efficace e a valore aggiunto che risponde alle articolate esigenze dei nostri clienti in un contesto di mercato sempre più volatile.”

Ad oggi EnVent Capital Markets ha assistito 47 società in operazioni di collocamento, affiancando 35 emittenti in qualità di Euronext Growth Advisor, mentre complessivamente ha strutturato e gestito 80 operazioni nel mercato dei capitali primario e secondario, sia Equity che Debt, assicurando un’assistenza a 360° alle Pmi e confermando il posizionamento come primario operatore nell’investment banking nei mercati gestiti da Borsa Italiana.