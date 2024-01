“Duemila tornanti” è il nuovo singolo di Lou Romano

Condividi

E’ in radio “Duemila tornanti”, il nuovo singolo inedito di Lou Romano, prodotto da Luca Rustici, già in digitale su tutte le piattaforme e store (L’n’R Productions/Universal). Fuori anche il video.

«Questo brano, energico e al primo ascolto forse criptico, vuole essere un messaggio per far capire che l’amore, quello vero, più che rispondere a bisogni esistenziali e a volte egoistici – afferma Lou Romano – costituisce quel mezzo che ci permette di conoscere meglio noi stessi. Da qui la metafora dello specchio: “è solo negli occhi dell’altro che possiamo vedere l’immagine di chi siamo davvero”. Il brano ha avuto una genesi piuttosto lunga, visto che avevo scritto la musica a fine 2021, senza trovare un testo che riuscisse a convincermi pienamente, cosa che è avvenuta, finalmente, tra giugno e luglio 2023. Ho attinto a un tema piuttosto comune nella poesia medievale, ovvero lo sguardo d’amore come necessario rispecchiamento per conoscere sé stessi attraverso gli occhi della persona amata. Piccole curiosità: la terza strofa è ispirata a una frase di Anthony Hopkins sulle donne (“Dentro ogni donna dorme un angelo, una principessa e un demone, Quella che svegli, sarà quella che avrai”) e “la Reggina che si deve salvare” non è la moglie del re con un “g” in più bensì la squadra di calcio in maglia amaranto, della quale sono un tifoso sfegatato.»

Qui il video: https://youtu.be/omPoYYGvVKk

Il video, scritto e diretto da Salvatore Maiorano, rende alla perfezione il significato del brano e ritrae la coesistenza di un testo marcatamente cantautorale con una struttura e un arrangiamento pop rock. Le scene in cui l’artista canta in mezzo a una ferrovia abbandonata si alternano a sequenze che vedono una coppia interagire, anche scherzosamente, in riva al mare.

Lou Romano, nato sotto il segno dell’ariete il 9 aprile a Reggio Calabria, trascorre infanzia e adolescenza in riva allo Stretto dove, a 16 anni, inizia a suonare il contrabbasso e il basso elettrico dopo essere rimasto “folgorato” dalla visione del DVD di un concerto di Emerson, Lake & Palmer suggeritogli dal padre, anch’egli musicista. Milita in gruppi rock e metal e vince, nell’ambito di un progetto scolastico, una borsa di studio al C.E.T. di Mogol. Negli anni dell’università trascorsi a Pisa impara a suonare la chitarra. Dopo la laurea in filosofia si trasferisce a Roma, dove comincia a scrivere pezzi propri, mentre porta avanti l’attività di insegnante di liceo. Tra il 2022 e il 2023 pubblica da indipendente sei singoli, tutti incentrati essenzialmente sulla solitudine e l’abbandono e influenzati a livello musicale dal Prog anni ’70: “Giuseppe l’Hippie”, “Mentre tu mi prepari il Caffè”, “Resta ferma lì”, “Indossa la tua Luce” (reinterpretazione di In the Sun di Joseph Arthur), “Il Vuoto dell’Universo” e “Sangueacqua”, oltre a una cover di “De Musica Ligera” della band argentina Soda Stereo. L’incontro con il produttore multi-platino Luca Rustici, fondatore della L’n’R Productions, segna una svolta decisiva. È proprio con questa etichetta che viene pubblicato a gennaio 2024 “Duemila tornanti”, brano energico e accattivante che unisce l’approccio cantautorale con un più marcato gusto pop dagli echi british.

Lou Romano su: Instagram | Facebook | X | Youtube