Sant’Angelo Lodigiano: tragico epilogo per Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria Le Vignole

Milano, 14 Gennaio 2024 – Giovanna Pedretti, titolare della rinomata pizzeria Le Vignole di Sant’Angelo Lodigiano, è stata tragicamente trovata priva di vita nel fiume Lambro. Il suo corpo è stato recuperato oggi pomeriggio, scatenando sgomento e dolore nella comunità locale.

Recentemente, la Pedretti aveva guadagnato attenzione nazionale per la sua risposta coraggiosa e decisa a una recensione online che criticava il suo ristorante per accogliere ospiti gay e persone con disabilità. La recensione, che lamentava il disagio del cliente per essere stato seduto vicino a “gay composti” e un “ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà”, aveva suscitato reazioni contrastanti online.

La Pedretti, con una risposta che denotava integrità e rispetto per la diversità, aveva dichiarato: “Il nostro locale non seleziona i clienti in base ai loro gusti sessuali o alla loro condizione fisica. Crediamo nell’accoglienza e nel rispetto di ogni persona.” Questa presa di posizione le era valsa sia elogi che critiche, con alcuni che mettevano in dubbio la veridicità dell’episodio e altri che la sostenevano per la sua fermezza.

Le circostanze della morte della Pedretti rimangono avvolte nel mistero. I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco e al personale della Scientifica, stanno conducendo indagini approfondite. Non si esclude nessuna ipotesi, compreso il gesto estremo, ma le autorità mantengono la massima riservatezza sull’indagine in corso. Un magistrato ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del tragico evento.

La comunità di Sant’Angelo Lodigiano è in lutto per la scomparsa di una figura così rispettata e amata, che si era distinta per il suo impegno a favore dell’inclusione e del rispetto reciproco. Questo tragico evento solleva ulteriori interrogativi sulla pressione e l’impatto che le polemiche online possono avere sugli individui.