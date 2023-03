DEBORA MUNGAI: “RESPIRI” è il nuovo singolo

Condividi

Dal 31 marzo 2023 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “RESPIRI”, il nuovo singolo di Debora Mungai.

“Respiri” è un brano che fonde più generi musicali, caratterizzato da sonorità rap, emotional, pop e urban. È un pezzo sentimentale che parla di un amore ribelle, un amore che si è spinto oltre il limite , quel limite che lo ha danneggiato, che lo ha reso tossico ma allo stesso tempo irrinunciabile.



Con questa l’artista riassume il senso di ribellione e la voglia di vivere un amore: “Chi se ne frega del resto in fondo quando siamo solo io, solo tu”

Il videoclip di “Respiri”, diretto da Simone Clamsy Palma, è stato girato in parte in studio, dove la protagonista è la stessa Debora, e in piccola parte è stato girato in acqua, dove i protagonisti sono una giovane coppia di fidanzati.

Spiega l’artista a proposito del videoclip: “Ho voluto usare le scene acquatiche per dare un senso di purezza e ho scelto di essere io la protagonista e di mettere a nudo la mia anima perchè è una cosa che spesso ci fa paura ma ci rende liberi.”

Biografia

Debora Mungai, 35 anni, toscana, cantante per passione, fin da piccola sente l’esigenza di comunicare attraverso la musica.

Nel 2016 inizia a studiare canto dando il via anche alle prime esibizioni live come interprete.

Nel 2019 inizia a scrivere i suoi primi brani e nello stesso anno escono i primi inediti.

Nel 2021 pubblica il suo primo videoclip e partecipa al format Talent Buster’s di Elisabetta Branchetti vincendo la categoria cantautori con il brano “Ossigeno”.

A Febbraio 2023 si esibisce a Casa Sanremo per “Saremo Doc”, un programma diretto da Danilo Daita cantando in anteprima “Respiri”, il nuovo singolo di Debora Mungai disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 31 marzo 2023.

