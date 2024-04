Il vice ministro Grushko mette in guardia contro le azioni avventurose che potrebbero portare a un'escalation

Crisi Ucraina: allarme per possibile espansione del conflitto

Il Ministero degli Esteri russo, attraverso le parole del vice ministro Alexander Grushko, ha espresso profonda preoccupazione per la possibile estensione geografica della crisi in Ucraina. In un’intervista rilasciata a RIA Novosti, Grushko ha allarmato sul rischio che il conflitto possa superare i confini ucraini a seguito di “azioni avventurose” da parte di membri della NATO.

La situazione è ulteriormente aggravata dalle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron riguardanti l’eventualità di inviare truppe in Ucraina, interpretate da Grushko come segnali di un’apertura verso l’escalation del conflitto. Tali dichiarazioni sono state categoricamente rifiutate dal vice ministro, che le ha descritte come inaccettabili e indicative di una sconfitta strategica dell’Occidente sul campo di battaglia.

Grushko ha messo in chiaro che qualsiasi minaccia alla sicurezza della Russia da parte della NATO non rimarrà senza una risposta adeguata, sottolineando la serietà con cui Mosca intende proteggere i propri interessi.

La tensione tra Russia e NATO è palpabile, con l’alleanza che ha intensificato la sua presenza militare lungo i confini occidentali della Russia, motivandola come deterrenza contro possibili aggressioni russe. Questa mossa ha suscitato notevole inquietudine a Mosca, che ha più volte esortato al dialogo basato su principi di parità, criticando al contempo la crescente militarizzazione del continente europeo da parte dell’Occidente.

In questo contesto di tensioni crescenti e dichiarazioni provocatorie, il Ministero degli Esteri russo ribadisce la sua disponibilità al dialogo con la NATO, purché avvenga su basi eque e rispettose, e invita i paesi occidentali a riconsiderare la loro strategia di escalation militare, in favore di una soluzione pacifica e diplomatica al conflitto in corso.