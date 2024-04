NATO celebra 75 Anni di alleanza a Bruxelles: “Più grande, più forte, più Unita”

Pubblicità

A Bruxelles, il cuore politico dell’Europa, si è tenuta una cerimonia solenne per commemorare i 75 anni dalla firma del Trattato Atlantico, l’atto fondativo della NATO, l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. Il segretario generale Jens Stoltenberg ha aperto l’evento con parole di forte impatto: “La NATO oggi è più grande, più forte e più unita che mai”, sottolineando l’evoluzione e il consolidamento dell’alleanza nel corso dei decenni.

L’evento ha visto la presenza dei ministri dei trentadue Paesi che attualmente compongono l’Alleanza, testimoniando l’unità e la cooperazione transatlantica in materia di difesa e sicurezza. Un momento di particolare significato è stato l’alternarsi sul palco dei rappresentanti dei paesi che hanno aderito alla NATO dopo la caduta dell’Unione Sovietica: Albania, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia, simbolo dell’allargamento e dell’integrazione europea.

Il Belgio, in qualità di Paese ospite, ha ricordato il ruolo fondamentale che ha svolto nella storia dell’Alleanza, ospitando la sua sede principale e contribuendo attivamente agli obiettivi di pace e sicurezza condivisi.

La cerimonia ha rappresentato un’occasione per riflettere sugli obiettivi raggiunti dalla NATO, ma anche per guardare al futuro, in un contesto internazionale caratterizzato da sfide complesse e mutevoli. La solidarietà tra i membri, l’adattamento alle nuove minacce e la difesa dei valori di democrazia e libertà restano i pilastri su cui si fonda la strategia dell’Alleanza per affrontare le minacce del XXI secolo.

In questo storico anniversario, la NATO riafferma il suo impegno a promuovere la stabilità globale, dimostrando che, nonostante le difficoltà e le criticità, l’unione e la cooperazione tra nazioni diverse possono costituire la chiave per garantire la sicurezza e la pace a lungo termine.