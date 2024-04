Operazione antifrode a Venezia: scoperta maxi-truffa sui fondi Pnrr

Misure cautelari per 23 persone e sequestri per 600 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Venezia, in un’operazione coordinata dalla Procura Europea, ha messo a segno un colpo decisivo contro una maxi-frode che ha colpito i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) dell’Unione Europea. Nell’ambito delle indagini, sono state eseguite misure cautelari nei confronti di 23 persone, evidenziando la vastità e la complessità dell’operazione fraudolenta.

L’operazione ha visto il coinvolgimento di forze specializzate quali il Nucleo Speciale per la Spesa Pubblica e la Repressione delle Frodi Comunitarie, lo Scico e il Nucleo per la Tutela della Privacy e le Frodi Tecnologiche, dimostrando l’alta specializzazione richiesta per indagare e contrastare simili meccanismi fraudolenti.

Con l’operazione sono stati effettuati anche sequestri preventivi per un valore complessivo di 600 milioni di euro, un segnale forte verso il tentativo di tutelare le risorse destinate alla ripresa economica e sociale dell’Unione Europea dopo la crisi generata dalla pandemia di Covid-19.

L’indagine ha rivelato la portata internazionale della frode, con implicazioni che hanno attraversato diversi Paesi membri dell’UE, tra cui Slovacchia, Romania e Austria, mostrando come la lotta contro le frodi richieda una cooperazione transfrontaliera efficace e tempestiva.

Questa operazione sottolinea l’importanza di meccanismi di controllo e verifica rigorosi sui fondi destinati al Pnrr, strumenti vitali per la ripresa post-pandemica, e rafforza l’impegno delle autorità europee e nazionali nella lotta contro le frodi e nell’assicurazione che i fondi raggiungano i loro obiettivi prefissati di sviluppo e innovazione. La scoperta di questa maxi-frode rappresenta un monito verso coloro che tentano di sfruttare momenti di difficoltà collettiva per arricchimento personale, dimostrando l’efficacia e la determinazione delle forze dell’ordine nel proteggere gli interessi dell’Unione Europea e dei suoi cittadini.