COMGEST: CINA, RINNOVATO OTTIMISMO PER GLI INVESTITORI

Pubblicità

Condividi

A cura di David Raper, Gestore del fondo Comgest Growth Asia di Comgest

L’attenzione è stata rivolta principalmente alla politica dei tassi d’interesse della Federal Reserve statunitense e alla transizione post-congressuale in Cina. In Cina, la negatività che circondava il terzo mandato del presidente Xi è sembrata indebolirsi un po’.

Pubblicità

La Cina ha iniziato a varare alcune misure di stimolo per il settore immobiliare. Il mercato ha accolto positivamente la notizia, anche se l’entità delle misure è stata comunque inferiore alle aspettative. Anche il Dragone ha iniziato a confrontarsi con una nuova ondata di casi di Covid in diverse città nel corso del mese. Tuttavia, stiamo assistendo ad un allentamento delle attuali misure di contenimento della pandemia, pur ponderando l’impatto sull’economia e sulla salute pubblica. Sebbene il percorso di uscita dalla strategia zero Covid sia ancora incerto, è chiaro che la Cina riprenderà lentamente un ritmo di vita più normale.

Nel corso del mese, l’azienda produttrice di snack Orion ha contribuito positivamente alla performance. La società ha evidenziato risultati solidi in tutti i suoi mercati e, con la riduzione dei prezzi delle materie prime, gli aumenti dei prezzi dovrebbero sostenere un incremento più significativo dei margini. Anche Samsonite ha registrato risultati solidi per il terzo trimestre 2022, in seguito alla continua ripresa dei viaggi a livello mondiale. Grazie all’importante generazione di liquidità, l’azienda ha inoltre iniziato a ridurre il proprio debito.

Alcune delle società cinesi del settore dei consumi che avevano penalizzato la performance a inizio mese hanno chiuso in positivo, grazie al cambio di rotta della Cina sulla strategia Covid. Società come Alibaba, Tencent e Ping An hanno fornito un forte contributo nel corso del mese.