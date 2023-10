Adm Intensifica la Lotta al Gioco d’azzardo Illegale: 76 Siti Web Oscurati

Condividi

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) sta rafforzando la sua azione di contrasto al gioco d’azzardo illegale, annunciando l’oscuramento di altri 76 siti web illegali di scommesse e gioco online entro l’11 novembre. Con questa mossa, il numero totale di domini legati al gioco illegale inibiti nel corso del 2023 raggiungerà 491, superando di gran lunga gli obiettivi inizialmente prefissati per l’anno in corso.

L’azione di contrasto al gioco illegale rappresenta una delle principali priorità delineate nel piano strategico del direttore Adm, Roberto Alesse. Questo impegno è particolarmente rilevante, considerando la crescente preoccupazione legata alla pericolosità del gioco a distanza non regolamentato, che consente scommesse al di fuori dei limiti consentiti e senza alcun controllo sull’età dei giocatori.

La lotta contro questa offerta illegale di gioco non rappresenta solo un mezzo per tutelare i giocatori da potenziali rischi, ma è anche volta a preservare gli interessi economici dell’Erario e di tutta la filiera del gioco pubblico.

L’Adm è in grado di individuare i siti web di gioco illegali grazie a un monitoraggio costante supportato dal partner tecnologico Sogei. Una volta individuati, questi siti sono soggetti all’oscuramento, mediante un reindirizzamento dei visitatori verso una pagina del sito istituzionale dell’Agenzia, dove viene chiarito che il sito in questione non è raggiungibile in quanto non dispone delle autorizzazioni necessarie per operare la raccolta di gioco in Italia. Questa azione mira a dissuadere i giocatori dal frequentare tali siti e promuovere il gioco regolamentato e sicuro.