Angelo Pintus ed il suo “Bau” il 4 agosto al PalaLive di Lecce

Condividi

Pintus il prossimo 4 agosto al Pala Live Lecce, unica imperdibile data in Puglia programmata per la stagione estiva. Un successo davvero incredibile quello del noto ed apprezzato cabarettista, che arriverà in piena estate a Lecce, dopo aver registrato un successo, davvero enorme e strabiliante, un po’ ovunque in tutti i teatri ed i contenitori artistici italiani che lo hanno visto esibirsi, con il suo spettacolo “Bau”.

Uno spettacolo unico ed originalissimo da gustarsi incollati alla poltrona secondo per secondo, e che stesso artista triestino ha presentato naturalmente a modo suo, giocando tra ironia e satira. «Ma con un titolo come “Bau” veramente c’è bisogno di spiegare lo spettacolo? Veramente devo dirvi di che cosa parlerà? Io capisco se si fosse chiamato “Miao”, ma si chiama “Bau”! A volte davvero, mi viene voglia di abbaiare!».

Lo show in sostanza è una sorta di viaggio, davvero originale, sulle incongruenze dei nostri comportamenti, sulla involontaria comicità di chi non si rassegna a vivere a pieno la propria età, sulla eterna lotta tra genitori e figli. Il tutto come è nello stile di Pintus, condito con la spontaneità tipica di chi sa che vuol dire fare comicità a certi livelli, di chi è di fatto capace di saltare da un microfono all’altro (sul palco ce ne sono tre…) per regalare battute e frecciate, imitazioni e gag. L’unicità di Pintus è quella quindi di trasformare l’intelligenza in comicità, di costringere lo spettatore a ridere di se stesso senza essere volgare.

– Prevendita autorizzata PalaLive Lecce: ticketone. Infoline 3297761511

Ad organizzare l’evento leccese è “Life Spettacoli” che dopo il successo dell’evento dell’estate 2022 con il live di Fiorella Mannoia, quest’anno ripropone ancora una volta un modello nuovo chiamato “Mood…i” e che quasi sicuramente sfocerà in futuro in un vero e proprio Festival che nasce dall’idea di Angela Alemano, che punta a “coniugare eventi che dal pop migrino verso il rock, la musica leggera, fino a giungere al teatro comico. Perché far ridere è una cosa seria, e punta al benessere ed allo star bene”. Da qui l’idea. “Stiamo programmando per il futuro un festival che unisca più sguardi e che punti gli occhi verso un unico obiettivo, far godere dello spettacolo un pubblico che sappia riconoscere buona musica, artisti eccellenti e comici di spessore”.