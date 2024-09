Classifica EarOne Airplay: Karol G si conferma al primo posto con “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Pubblicità

Settimana #38, tra conferme internazionali e novità italiane, il podio dell’EarOne Airplay si rinnova anche oggi.

Al 1º posto troviamo Karol G con “Si Antes Te Hubiera Conocido” ormai un grandissimo successo che conquista la vetta della classifica generale per la seconda volta dalla sua Radio Date. In 2ª posizione una nuova entrata, i Pinguini Tattici Nucleari stabiliscono un nuovo primato: “Romantico Ma Muori” è il più alto debutto radiofonico del 2024! Fino ad oggi nessun brano uscito in questo anno aveva avuto un esordio così esplosivo. 3° gradino del podio per “Ragni” il nuovo singolo di Tananai che anticipa l’uscita del suo album “Calmocobra”.

La Più Alta Nuova Entrata della settimana è “Romantico Ma Muori”, e l’Highest Climber è “Let’s Go Back” dei Jungle, una delle band più acclamate del momento.

Per scoprire il resto della classifica visita EarOne e scopri tutti i successi della settimana!

EarOne Airplay Indipendenti

Ormai Mark Ambor sembra non voler più lasciare il 1º gradino del podio Airplay Indipendenti: “We Belong Together” rimane in testa a questa classifica per la sesta settimana consecutiva, ma non è da meno Shaboozey che da sei settimane resta stabile in 2ª posizione con “A Bar Song (Tipsy). Al 3º posto arriva Vasco Brondi feat. Ariete con “Meccanismi”, un classico cantautoriale con echi indie.

Classifiche di Genere e Speciali

Sophie And The Giants guida la classifica Dance con “Shut Up And Dance” per la sedicesima settimana consecutiva, e Karol G con “Si Antes Te Hubiera Conocido” è al vertice della Latin per la dodicesima settimana consecutiva.

ANNA con “30º” è la regina della classifica Urban, mentre al 1º posto dell’Airplay Rock troviamo “A Lonely Road” di MGK e Jelly Roll.

Il brano italiano più ascoltato in radio della settimana è “Romantico Ma Muori” dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano Internazionale è “Si Antes Te Hubiera Conocido” di Karol G, mentre il 1º della classifica EarOne Airplay TV è “Ragni” di Tananai.

Tutte le classifiche, tutti i numeri, le nuove entrate e gli Highest Climbers della settimana sono disponibili su: https://earone.com/charts