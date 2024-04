Covid. Richiesta di condanna per Domenico Arcuri: 1 anno e 4 mesi per l’ex commissario

Nel processo per la fornitura di mascherine dalla Cina durante l'emergenza Covid, la Procura di Roma sollecita pene severe anche per altri imputati.

La Procura di Roma ha avanzato una richiesta di condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per Domenico Arcuri, ex commissario straordinario per l’emergenza Covid, nell’ambito del processo che lo vede coinvolto per la gestione delle forniture di mascherine dalla Cina durante la prima fase della pandemia. Il procedimento si è svolto secondo il rito abbreviato, una scelta che comporta una riduzione della pena in caso di condanna.

Arcuri è accusato dai pm di abuso d’ufficio, una circostanza aggravata dalle urgenti necessità sanitarie di quel periodo, quando l’Italia affrontava le prime critiche fasi della crisi sanitaria globale. Secondo l’accusa, vi sarebbero state irregolarità nella gestione delle forniture, con possibili sfruttamenti di relazioni personali per favorire determinate aziende nell’intermediazione delle mascherine.

Oltre alla pena richiesta per Arcuri, i magistrati hanno sollecitato il rinvio a giudizio per una decina di altri imputati, che hanno optato per essere processati con il rito ordinario. Questi soggetti, secondo l’accusa, avrebbero operato “in concorso” con l’ex commissario, utilizzando le proprie connessioni per assicurarsi posizioni di vantaggio nelle forniture emergenziali.

Ricordando che il dott.Arcuri è innocente fino a che una sentenza non lo consideri colpevole e che la sentenza quando sarà emessa potrebbe anche assolverlo da ogni accusa contrariamente alla richiesta del Pubblico Ministero, questo caso solleva comunque questioni significative sulla trasparenza e l’efficacia delle procedure di emergenza, oltre a mettere in luce la necessità di rigidi controlli nell’assegnazione di contratti pubblici in momenti di crisi.

