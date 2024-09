Christian Diotto: dal 20 settembre in radio “Preservare”

Pubblicità

Dal 20 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “PRESERVARE”, il nuovo singolo di Christian Diotto disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 13 settembre.

“Preservare” è un brano autobiografico che invita a fermarsi un attimo per contemplare chi amiamo veramente, in una vita frenetica, dove tutto accade e scorre velocemente, spesso senza nemmeno accorgercene. Il dolce ricordo permette di immergersi profondamente in un crescendo sempre più intenso, fino a esplodere in una dichiarazione d’amore incondizionato ed eterno. Il tema prevalente della canzone è la perseveranza, attraverso la quale l’autore si manifesta con anima e cuore per rassicurare l’altro, nonostante le proprie vicissitudini, garantendogli protezione dai mali, pericoli e danni che la vita può inaspettatamente presentare.

Il messaggio che la canzone vuole trasmettere è l’importanza di rimanere perseveranti, fedeli e prosperosi, al fine di realizzare i propri desideri, senza mai arrendersi di fronte alle avversità, dalle quali si può uscire vincitori, soprattutto insieme. In una vita come quella attuale, caratterizzata da una particolare fase evolutiva, la speranza deve essere l’ultima a morire. Ritorna il tema della distanza, che traspare a tratti nel testo, ma viene superato grazie al fatto che la memoria non cancellerà mai nulla di ciò che è stato, e che per riavvicinarsi c’è sempre modo e tempo.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Preservare l’ho scritta e composta dopo ‘Anche questa volta’, il mio primo singolo, pertanto ero ancora in una fase di work in progress in termini di cambiamento. Ci tengo a dedicare questa canzone a tutte quelle persone che ho incontrato finora nella mia vita e con cui si è creato un forte legame affettivo. In particolare, nel testo mi rivolgo a mio fratello. Sebbene siamo due persone molto diverse a livello caratteriale, ho sentito il bisogno di rivolgermi lui con tutta la mia sincerità, la quale fatica a emergere nel quotidiano. Per me, la perseveranza è fondamentale ed è anche un po’ la chiave della vita. La percepisco come una forza interiore che parte dal profondo e si manifesta verso l’esterno, vincendo sempre di fronte a ogni ostacolo, poiché ricca di virtù. Se non preserviamo prima di tutto noi stessi, è difficile preservare gli altri. Mi è capitato di attraversare un periodo complicato della mia vita, in cui ho avuto la fortuna di ricevere la certezza e la sicurezza di cui avevo bisogno in quel momento da altre persone. Devo ammettere che è stata proprio una bella sensazione sentirmi accolto in profondità e, quindi, preservato. Credo che non sia nemmeno scontato che una persona si dia in tal modo pur di non vederti soffrire. Una frase del testo a cui tengo particolarmente è: ‘E se fuori i giorni passano, io ti stringerò in un attimo’. Per me questa frase ha un valore inestimabile, e per quanto possa sembrare banale, in realtà non lo è affatto. Credo che, involontariamente, contribuiamo fin troppo al bene materiale della società e ci dedichiamo poco o niente a quello morale, o meglio ontologico. Se una persona si distogliesse un istante dagli obblighi e doveri e si soffermasse a riflettere sul fatto che quella a lei cara oggi c’è, ma domani potrebbe non esserci più, coglierebbe subito l’importanza di starle più vicina, fisicamente e affettivamente. Ritengo che questo non sia né da banalizzare né da sottovalutare, poiché un abbraccio o un bacio valgono più di tante altre cose. È necessario rendersi conto che il tempo passa, come anche le persone, e se davvero ci teniamo… lasciamoci andare!”

Il videoclip di “Preservare” è ambientato in un parco a tema con murales, che fanno da sfondo e rappresentando al meglio i versi della canzone. A differenza del videoclip del primo singolo “Anche questa volta”, questo vuole illuminare e far luce sulla vita guardandola con occhi più positivi; per questo motivo è girato a colori. Il protagonista è Christian che si trova in uno stato di quiete, più consapevole e maturo, riuscendo a lasciarsi alle spalle un passato tormentato e guardando avanti mettendosi anche a disposizione del prossimo. Le scene sono alternate a situazioni più intime in cui Christian si trova sotto la pioggia, per creare la giusta intensità che caratterizza il pezzo, dove l’amore è sempre dominante e sembra piovere incessantemente sul suo corpo, che ne è in balia. Le due rose che tiene con sé in questi ultimi spezzoni vogliono rappresentare il legame e l’amore inseparabile fra due persone, e dunque la perseveranza del rapporto nel tempo.

Christian Diotto è un cantante italiano. Nato a Padova il 26 aprile 2002, Christian si avvicina alla musica sin da piccolo, fin quando a tredici anni ci si appassiona. Comincia a cantare a livello amatoriale e il suo punto di riferimento fin dall’inizio è Noemi.

A marzo 2024 esordisce con il brano “Anche questa volta”.

