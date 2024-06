Santa messa in diretta su Rai 1 dalla Basilica di Santa Rita da Cascia

Pubblicità

Domenica 30 giugno, la Santa Messa dalla Basilica di Santa Rita a Cascia sarà trasmessa in diretta su Rai 1, offrendo un momento di unità e riflessione per tutti. La Priora, Suor Maria Rosa Bernardinis, ha sottolineato l’importanza di questo evento, dichiarando: “Un momento prezioso per portare l’abbraccio e la voce di Santa Rita che, mai come oggi, grida alla pace. Riscopriamo la nostra forza, non con la violenza ma con la vita, unica vera potenza, e dono, che abbiamo”.

Monache di clausura eccezionalmente presenti

Le monache di clausura, custodi del messaggio di Santa Rita, saranno presenti in Basilica per questa occasione speciale. La celebrazione inizierà alle 10:55 con un video che racconterà Cascia, i luoghi e l’eredità di Santa Rita. Sarà presieduta da Padre Joseph Farrell, Vicario Generale dell’Ordine di Sant’Agostino, e animata dai canti della Corale Santa Rita di Cascia, diretta da Rita Narducci. La regia sarà affidata a Padre Gianni Epifani con il commento liturgico di Orazio Coclite.

Programma per i pellegrini

Per i pellegrini presenti a Cascia dal 28 al 30 giugno, il programma delle celebrazioni subirà alcune modifiche. Venerdì 28 e sabato 29 giugno, le Sante Messe delle 7.30 e delle 18.00 saranno celebrate nella Cappellina interna, mentre le celebrazioni delle 10.30, 12.00 e 16.00 avranno luogo nella Cappellina interna o nella Basilica Inferiore. Domenica 30 giugno, la Basilica sarà aperta fino alle 10.30 e poi riaprirà alle 12.00 per permettere la preghiera davanti all’Urna di Santa Rita. Le Sante Messe delle 10.30 e 12.00 saranno celebrate alla Sala della Pace del Santuario.



Unisciti a noi per questo momento di preghiera e riflessione, seguendo la trasmissione su Rai 1 o su Raiplay.