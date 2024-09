“Quello che rimane” è il nuovo singolo di The Uncles

Pubblicità

Da venerdì 20 settembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “QUELLO CHE RIMANE”, il nuovo singolo del duo THE UNCLES, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 13 settembre.

“Quello che rimane” è un brano che racconta le sensazioni e le emozioni di una storia finita. Parla di immagini concrete che comunicano gli stati d’animo che caratterizzano la fine di una storia: la tristezza, la malinconia ma anche l’accettazione e la consapevolezza che, di quello che è stato, rimarrà sempre qualcosa. Questo pezzo, come la maggior parte di quelli che scrive il duo, nasce chitarra/piano e voce e, quasi sempre, sul divano di casa. La produzione è stata una progressiva scoperta che li ha portati a dare un vestito appropriato al brano senza snaturarlo.

Spiega il duo a proposito del brano: “Quello che rimane parla di pezzi delle nostre vite ma anche di quelle di ognuno di noi perché ciascuno ha la possibilità di scrivere qual è la verità che rimane alla fine di una storia e ognuno accetta a modo suo quello che è stato conservandone il sapore e le emozioni. Quando si scrive un brano è fondamentale che le parole trovino il loro giusto cuscino, la musica, le note. Durante la produzione di questo pezzo, in studio, abbiamo letteralmente combattuto tra chitarre accordate diversamente, giri armonici che non tornavano e diverse interpretazioni di La bemolle”.

Il videoclip di “Quello che rimane” è un classico lyrics, dove si è voluto dare importanza alla musica e alle parole lasciando come sfondo le scene di studio che raccontano il making of di un brano. Per il duo, questa ambientazione era ideale, dato che la canzone è nata davvero su un divano ed in uno studio musicale.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yzVmvRo-Fqg

Biografia

THE UNCLES è un duo acustico veronese nato dall’amicizia tra Dario e Riccardo e dalla loro comune passione per la musica come mezzo di espressione. Entrambi hanno frequentato per anni la stessa scuola di canto, ma si sono conosciuti solo casualmente a fine 2018, durante una manifestazione di beneficenza in cui si sono esibiti.

Da quell’incontro è nata l’idea, inizialmente informale, di trovarsi per cantare insieme, per puro piacere. Fin dalle prime prove, però, hanno subito percepito la potenzialità dell’unione delle loro voci, che è diventata gradualmente il loro marchio di fabbrica. La loro naturale capacità di armonizzare e giocare con le voci li ha portati a creare un progetto musicale che, inizialmente, si è concentrato sul ri-arrangiamento di brani già noti e, successivamente, sulla scrittura e produzione di pezzi originali.

Da quest’anno, i THE UNCLES hanno iniziato a vivere esclusivamente di musica, trasformando la loro passione in una professione. Oggi si dedicano principalmente alla musica dal vivo, ma rimangono curiosi di scoprire quali nuove avventure musicali il futuro riserverà loro.

