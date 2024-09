Bing promuove la lettura condivisa per il benessere dei bambini 0-6 anni

Al via l'iniziativa “Le Buone Abitudini” con il supporto di Nati per Leggere e la partecipazione di pediatri e educatori.

La lettura condivisa: uno strumento per il benessere dei più piccoli

A settembre 2024 parte un progetto innovativo che mira a promuovere la lettura condivisa come strumento fondamentale per il benessere e la crescita sana dei bambini da 0 a 6 anni. L’iniziativa, chiamata “Le Buone Abitudini”, coinvolge figure chiave come i pediatri della Società Italiana di Pediatria, gli educatori di Assonidi e gli specialisti di Nati per Leggere.

L’obiettivo principale è portare momenti di lettura condivisa negli asili nido e negli ospedali italiani, fornendo ai bambini e alle loro famiglie strumenti utili per favorire lo sviluppo cognitivo e relazionale. Il progetto aiuterà anche le famiglie a superare situazioni critiche, offrendo supporto tramite attività dedicate.

Gli eventi in programma

I primi incontri di lettura condivisa si svolgeranno a Milano il 19 settembre presso l’Asilo Nido Familosophy e il 20 settembre all’Ospedale San Paolo. Questi eventi daranno inizio a una serie di appuntamenti che si svolgeranno in tutta Italia fino alla fine dell’anno, coinvolgendo bambini, famiglie e professionisti del settore.

Benefici scientifici della lettura condivisa

Grazie agli studi scientifici nazionali e internazionali, sappiamo che la lettura condivisa nella prima infanzia offre numerosi vantaggi. Essa stimola lo sviluppo del linguaggio, migliora la comprensione e contribuisce allo sviluppo cognitivo e relazionale del bambino. Inoltre, rinforza le relazioni con i caregiver e promuove una migliore regolazione emotiva e capacità empatiche.

Durante gli eventi, gli esperti di Nati per Leggere leggeranno testi classici della letteratura infantile, coinvolgendo i bambini in attività educative e ludiche. Verranno distribuiti anche materiali informativi con QR Code per consentire ai genitori di accedere a contenuti speciali dedicati ai consigli per il benessere dei loro figli.

Le Buone Abitudini: un progetto di sensibilizzazione

L’iniziativa della lettura condivisa rientra nel più ampio progetto “Le Buone Abitudini”, lanciato nel 2023 da Bing, la Società Italiana di Pediatria e Assonidi. Il progetto coinvolge oltre 11 mila pediatri e circa 450 strutture per l’infanzia in tutto il paese, promuovendo buone pratiche come la nutrizione, il gioco all’aria aperta, le regole di igiene e la cura del sonno dei bambini.

Per saperne di più, visita il sito www.bingbunny.com: perché leggere è una cosa da Bing!

Scopri il progetto Le Buone Abitudini al link it.bingbunny.com/le-buone-abitudini-con-bing

Società Italiana di Pediatria: https://sip.it/2023/06/05/campagna-le-buone-abitudini/