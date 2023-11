A Napoli Proiezione Libere di…VIVERE e dibattito sulla violenza economica di genere

Condividi

PROIEZIONE DOCUFILM Libere di…VIVERE

Progetto socio culturale per contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale

16 Novembre 2023 ore 18.30

Officine Gomitoli di Dedalus Cooperativa Sociale – Napoli, Ex Lanificio. Piazza E. De Nicola 46

Il 16 novembre 2023 alle ore 18.30 nel salone di Officine Gomitoli di Dedalus Cooperativa Sociale, si terrà un evento per diffondere la conoscenza della violenza economica di genere e le sue conseguenze devastanti.

Sarà proiettato il docufilm Libere di…VIVERE natoda un’idea di Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation e prodotto da Mario Tani per MAC film, con la regia di Antonio Silvestre, che affronta per primo il fenomeno esteso, sottile e ancora poco noto della violenza economica.

Segue dibattito introdotto da Elena de Filippo – Presidente Dedalus Cooperativa Sociale e moderato da Enzo Agliardi – Giornalista. Ci saranno interventi di: Gaetana Castellaccio – Coordinatrice Accoglienza Donne di Dedalus; Rosa Di Caprio – Avvocata matrimonialista; Raffaella Di Donato – Vice Direttrice Banca d’Italia sede di Napoli; Emanuela Ferrante – Assessora pari Opportunità Comune di Napoli; avv. Federica Montesardi – Global Thinking Foundation.

In un mercato del lavoro che da decenni presenta aspetti estremamente critici per l’intera popolazione, l’inserimento lavorativo delle donne presenta ancora maggiori difficoltà, situazione ancora più aggravata per le vittime di violenza che, per questo, sono limitate nella loro autonomia e empowerment e, di conseguenza, nei percorsi di fuoriuscita da situazioni di sopraffazione.

La violenza economica, di fatto, non è riconducibile a una cornice giuridica ben definita, nonostante i passi in avanti effettuati dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione. Si riferisce ad atti di controllo del comportamento di una donna in termini di uso o distribuzione di denaro, con la costante minaccia di negare le risorse economiche. Ancora oggi alcuni comportamenti di sopraffazione da parte degli uomini nella sfera finanziaria sono considerati normali. I soldi, per le donne, rappresentano ancora un tabù. Non se ne parla mai, soprattutto nelle relazioni sentimentali.

Dedalus Cooperativa Sociale pone particolare interesse al tema della violenza economica che colpisce le donne, avendo come osservatorio privilegiato due Case Rifugio per donne maltrattate, che dal 2008 ad oggi hanno accolto più di 300 donne sole o con figli minori, e due Centri Antiviolenza, che gestisce dal 2020.

La proiezione del docufilm Libere di…VIVERE punta a essere un’importanteoccasione culturale e sociale per interloquire, nel dibattito che segue, con esperte e operatrici quotidianamente impegnate in servizi di contrasto alla violenza e rappresentanti di istituzioni come il Comune di Napoli, la Banca d’Italia e la Global Thinking Foundation che promuove progetti di inclusione e cittadinanza economica e digitale dedicata a studenti, donne e famiglie per la prevenzione della violenza economica.

“Il documentario evidenzia il tema della violenza economica, fenomeno molto diffuso ma altrettanto sottovalutato che, spesso, riscontriamo nelle storie delle donne che si rivolgono ai Centri Antiviolenza dove siamo impegnate come operatrici. La maggior parte delle donne che subisce maltrattamenti e che ci ha chiesto sostegno presso la Casa Rifugio Fiorinda o nei CAV di Napoli, ci dichiara di aver subito una qualche forma di violenza economica da parte del partner: forme di controllo dello stipendio, impedimento a lavorare fino ad arrivare a vere e proprie truffe. Una violenza ancora poco riconosciuta sulla quale è necessario intervenire in maniera strutturale e sinergica prevedendo misure di inserimento lavorativo e di accesso al credito”. Gaetana Castellaccio, dirigente e coordinatrice area accoglienza donne di Dedalus Cooperativa Sociale.

«Crediamo che l’impegno alla diffusione della cultura finanziaria permetta di indirizzare un messaggio trasversale alle politiche sociali e di welfare che le fondazioni filantropiche come la nostra hanno saputo interpretare al meglio per combattere la povertà educativa rivolgendosi in modo proattivo alla cittadinanza. Migliorare il proprio benessere sociale, supportare nuove comunità educanti in una sfida nell’affrontare temi sociali complessi come la violenza economica, l’abuso finanziario e la prevenzione verso le dipendenze senza sostanze e le ludopatie rientrano in un percorso didattico di educazione civica per una cittadinanza attiva per noi cruciale», così Claudia Segre.