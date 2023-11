A NAPOLI LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUSERIE SULLA VITA DI GIORGIO AMENDOLA

Appuntamento giovedì 23 alle 17.30 novembre nella sede della Fondazione Gerardo Chiaromonte. Il giorno dopo seminario sugli anni di Portici del meridionalista lucano Rocco Scotellaro

Tracciare la grande storia e raccontare la biografia di Giorgio Amendola (Roma, 1907-1980) – partigiano, scrittore e politico italiano tra le personalità più influenti della storia italiana del XX secolo – con un linguaggio che mescola illustrazione, motion design, voce, musica e suono. Sono queste le linee-guida della miniserie documentaristica realizzata da Fondazione Giorgio Amendola – Associazione lucana in Piemonte Carlo Levi e Arret Film, che sarà presentata a Napoli, nella sede della Fondazione Gerardo Chiaromonte, giovedì 23 novembre alle ore 17.30.

Creata dal regista Davide Mela con la supervisione dello storico Giovanni Cerchia e di Prospero e Domenico Cerabona, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione, la miniserie in quattro puntate è disponibile YouTube. Le prime due puntate raccontano la formazione di Giorgio Amendola, nato a Roma nel 1907: figlio dell’antifascista liberale Giovanni Amendola e dell’intellettuale lituana Eva Kuhn, dopo l’uccisione del padre da parte dei fascisti si iscrive al Partito comunista e trascorre tutta la sua giovinezza tra clandestinità, esilio e confino. La terza puntata traccia l’impegno nella Resistenza, con incarichi rilevanti prima nel CLN romano e poi, dopo la liberazione della Capitale, in quello torinese, fino all’armistizio dell’8 settembre 1943. Il quarto e ultimo episodio è dedicato alla lotta armata, alla liberazione di Torino e poi all’impegno nella politica italiana del dopoguerra, come deputato e dirigente del Pci.

«La docuserie su Giorgio Amendola – interviene Domenico Cerabona – è un approfondimento sulla figura cui è ispirata la nostra Fondazione e, nel contempo, un contribuito alla crescita intellettuale e morale delle nuove generazioni. Con questa e altre iniziative vogliamo sviluppare il pensiero critico, la capacità di analisi e la consapevolezza sull’importanza dei propri e altrui diritti, concorrendo alla crescita armoniosa e responsabile dei cittadini di domani. Obiettivi ambiziosi ma necessari, che ben si sposano con l’anelito di conoscenza, libertà e indipendenza di Giorgio Amendola».

Il giorno dopo, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Rocco Scotellaro (Tricarico, 1923-Portici, 1953), scrittore, poeta e politico), si terrà un seminario sugli anni di Portici del meridionalista lucano, organizzato dalla Fondazione Giorgio Amendola, insieme a Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e al Collegamento campano Contro le camorre G. Franciosi.

Appuntamento venerdì 24 novembre alle ore 17.30 a Portici, in provincia di Napoli, presso Villa Fernandes, in via Diaz 140, bene confiscato alla camorra.

Giovedì 23 novembre ore 17.30

Fondazione Gerardo Chiaromonte – Napoli, via Toledo 106 (scala A, 2° piano)

Franca Chiaromonte, Fondazione Gerardo Chiaromonte

Prospero Cerabona, presidente della Fondazione Giorgio Amendola

Umberto Ranieri, presidente della Fondazione Mezzogiorno Europa

Gianni Cerchia, direttore scientifico della Fondazione Giorgio Amendola

Davide Mela, regista della docuserie

Venerdì 24 novembre ore 17.30 a Portici

Villa Fernandes Portici (Na), via Diaz 140

