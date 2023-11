Formazione di procedure Basic Life Support GVM Campus Training Site dell’American Heart Association

Condividi

L’American Heart Association riconosce GVM Campus Training Site per istruttori certificati sulle procedure di rianimazione cardiopolmonare

Lugo (RA), 17 novembre 2023 – GVM Campus, società di GVM Care & Research che si occupa della formazione e aggiornamento professionale degli operatori sanitari, è stato accreditato come Training Site dell’American Heart Association (AHA), organizzazione No Profit statunitense, la cui missione è sensibilizzare e informare sui temi della salute cardiovascolare. AHA pubblica le linee guida per il trattamento delle emergenze cardiovascolari che sono alla base dei protocolli salvavita adottati dagli ospedali, dagli operatori sanitari e dalle aziende e rilascia certificazioni di formazione, valide in tutto il mondo, sulle tecniche più avanzate di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso.

GVM Campus può erogare i corsi Basic Life Support (BLS) dell’American Heart Association e rilasciare l’attestato a tutto il personale, sanitario e laico interno ed esterno a GVM Care & Research, che completerà il percorso formativo.

“La scelta di intraprendere questo percorso di formazione e certificazione con l’AHA è volta a rendere le competenze per la rianimazione cardiopolmonare e il primo soccorso un patrimonio diffuso a tutti i livelli del personale sanitario e laico, a vantaggio di pazienti e colleghi” , commenta Enrica Dal Fiume​, Amministratore Delegato di GVM Campus.

Durante il mese di marzo, GVM Campus ha organizzato il primo corso per istruttori di BLS a Roma presso l’Ospedale San Carlo di Nancy. Il corso si è concentrato sulla pratica guidata, frequente e continuativa, sulla manualità e sull’expertise nella rianimazione cardiopolmonare, nel trattamento delle emergenze cardiovascolari e nel pronto soccorso, con focus sui vari distretti e apparati corporei, affinché si acquisiscano le competenze necessarie per diventare istruttori certificati dell’American Heart Association.

Sono 25 gli istruttori che, quest’anno, hanno sostenuto l’esame e ottenuto l’abilitazione all’insegnamento da parte dell’AHA.