Vacanze in Puglia: quali sono i posti più belli da visitare?

L’estate 2020 sarà ricordata come una delle più particolari per quanto riguarda le vacanze estive. Un’estate all’insegna della riscoperta delle mete italiane e delle bellezze nostrane. Secondo una recente indagine l’80% degli italiani che quest’estate si concederanno una vacanza rimarrà entro i confini nazionali, la villeggiatura avrà una durata media inferiore rispetto al trend registrato negli ultimi anni e sarà all’insegna del relax.

In questo scenario la Puglia si posiziona al primo posto tra le regioni più scelte per le vacanze estive 2020. La regione sarà scelta da circa il 28% dei villeggianti, seguita da Sicilia (24%) e Sardegna (18%). Scala posizioni in classifica la montagna (Trentino in testa) che sarà scelta dal 15% degli italiani, a dimostrazione di come si punti sempre più al relax.

Le bellezze del Salento

D’altronde, come potrebbe essere altrimenti? La Puglia, ed in particolar modo il Salento, offre scorci meravigliosi ed un mare da fare invidia. Inoltre è possibile usufruire di pacchetti Eden Viaggi per soggiornare in Hotel proprio in Salento.

Ma quali sono i posti più belli del Salento? In questo tour non si può non partire da Lecce, il cuore della cultura salentina e nonostante l’assenza del mare (comunque raggiungibilissimo a pochi chilometri) offre tanto a chi la visita sia come patrimonio artistico che come vita notturna per i più giovani. Resterete abbagliati visitando le numerose chiese barocche del centro storico: la Basilica di Santa Croce, la chiesa di Sant’Irene, il Duomo e il Campanile, solo per citarne alcune.

Per chi ama la natura, il mare e le spiagge, non si può non prendere in considerazione Santa Maria di Leuca, il promontorio con roccioso a picco sul mare blu e smeraldo, sul cui costone si aprono grotte e insenature. Sulla sommità del promontorio si stagliano il faro e il Santuario di Leuca con la chiesa del ‘700. Si accede alla terrazza del faro e del santuario salendo per la Scalinata monumentale. Una volta arrivati in cima potrete ammirare una vista mozzafiato sul mare e sul posto di Leuca. Da visitare anche i borghi dell’entroterra.

C’è poi Gallipoli, città antichissima oggi meta di vacanze mondane, al centro della costa ionica. La città vecchia sorge su un’isola collegata alla terraferma da una strada-ponte. All’ingresso i visitatori sono accolti dall’imponente Castello angioino aragonese. Il centro storico è formato da edifici di epoca rinascimentale e barocca, tra cui spicca la Cattedrale di Sant’Agata. La città è stata per secoli un importante centro di scambi commerciali, in particolare delle spugne. Le sue spiagge sono molto famose e frequentate.

Chiudiamo con Ostuni, la città bianca. Chiamata così grazie al colore di gran parte delle abitazioni della città, soprattutto del centro storico. In realtà il motivo per cui è stato scelto il candido colore bianco non è poetico come osservare da lontano questa piccola perla del Salento. Una terra meravigliosa, dunque, scelta anche dai vip, su tutti di Beckham che hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze proprio in Puglia.