THE CRANBERRIES “IN THE END” AL QUARTO POSTO DELLA CLASSIFICA DEI DISCHI

E AL PRIMO POSTO DELLA CLASSIFICA DEI VINILIPIÙ VENDUTI IN ITALIA QUESTA SETTIMANA

“In The End” l’ ottavo ed ultimo album dei Cranberries, uscito venerdì 26 aprile per BMG, entra direttamente al quarto posto della classifica Top of The Music dei dischi e al primo dei vinili più venduti in Italia questa settimana (diffusa oggi da Fimi).

“In The End” può essere definito come una celebrazione e una potente testimonianza della vita e del lavoro creativo di Dolores e dei suoi fratelli in musica Noel, Mike e Fergal.La genesi di “In The End” è iniziata a maggio 2017 mentre la band era in tour. Nell’inverno del 2017 Noel e Dolores avevano scritto e provinato le undici canzoni che sarebbero poi apparse nell’album. Nel venire a patti con la tragica dipartita di Dolores, avvenuta il 15 gennaio 2018, Noel, Mike e Fergal hanno ascoltato le canzoni e, con il supporto della famiglia di Dolores, hanno voluto onorare la loro amica intima e collaboratrice, completando il disco. Con le canzoni a vari stadi di completamento, si sono rivolti a Stephen Street – che aveva prodotto quattro dei loro album precedenti, tra cui “Everybody Else Is Doing It So Why Can’t We?” E “No Need Need To Argue”, che ha trascorso quattro settimane in uno studio londinese per ricostruire i suoni attorno alla voce delle demo originali. L’album è un forte addio dalla band ai loro fan, un tributo alla loro compagna di band e amica e, soprattutto, una raccolta di canzoni potenti che possono prendere il loro giusto posto nella discografia dei Cranberries.