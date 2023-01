Stragi del sabato sera. Cinque giovani muoiono in incidenti stradali

Condividi

La cronaca italiana registra ancora giovani morti in incidenti stradali. L’ultimo bilancio parla di cinque vittime.

In particolare una giovane vittima di soli 20 anni originaria dello Sri Lanka si registra a Napoli in seguito ad uno scontro tra uno scooter e un’auto avvenuto al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, all’altezza dell’istituto Pontano.

Ferito l’altro ragazzo di 18 anni che era con lui sulla moto. Ricoverato in ospedale per accertamenti anche il conducente dell’autovettura, una Fiat Panda. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Napoli. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause.

A Ottaviano (Napoli), una Fiat 500 guidato da una giovane ragazza di 21 anni ha urtato violentemente contro un muro. La giovane è deceduta e l’amica coetanea che era con lei è rimasta ferita.

A Iseo (Brescia) un 16enne è stato travolto da un’auto, sbalzato sulla corsia opposta e investito da un’altra vettura. Il giovane è morto sul colpo, conducenti sotto shock.

Ad Andria 2 vittime di 20 e 29 anni in uno scontro tra 3 auto all’alba di oggi. Sette feriti, alcuni in fin di vita. L’incidente per un sorpasso azzardato