Programmi TV oggi domenica 8 gennaio 2023. Serie TV e film in prima serata Stasera in tv

Tante prime tv stasera: serie TV e film in prima serata mai visti in televisione

Scopri su italia News la programmazione serale in TV, film in prima serata di stasera sabato 7 gennaio 2023 sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV Le indagini di Lolita Lobosco – Mare nero Seconda stagione S2 E 1

La partenza di Lolita e Danilo per una vacanza da sogno in Egitto è rimandata per un tragico incidente accaduto in mare. Ma fin dai primi rilievi la Lobosco capisce che qualcosa non torna.

23.35 INFORMAZIONE – TG1 Sera

23.40 INFORMAZIONE – Speciale Tg1 Cosa ci aspetta in questo 2023 appena iniziato?

RAI 2 (2)

21.00 SERIE TV PRIMA TV – N.C.I.S. Los Angeles – Il seme del dubbio – S14 E1

L’N.C.I.S. indaga su un’esplosione presso un’azienda che procura droni ad Esercito e Marina. Intanto, in Siria viene ritrovato un corpo carbonizzato di una donna di piccola statura che fa pensare ad Hetty.

21.50 SERIE TV PRIMA TV – Fire Country – Redenzione- S1 E1

Bode Donovan, un giovane detenuto in cerca di redenzione e di una pena detentiva ridotta, aderisce a un programma antincendio nel nord della California, dove lui e altri detenuti collaborano con vigili del fuoco d’élite per estinguere enormi e imprevedibili incendi in tutta la regione. È un incarico ad alto rischio e ad alta ricompensa.

22.40 SPORT – La Domenica Sportiva

RAI 3 (3)

20.35 – Attualita’ Che tempo che fa – Speciale Gianluca Vialli – Biografico

Uno speciale per ricordare il grande Gianluca #Vialli, rivedendo alcune delle sue interviste fatte a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio.

21.20 – FILM Stanlio & Ollio – Biografico 2019

Nel 1953, ormai lontani gli anni d’oro, Stan Laurel e Oliver Hardy, invecchiati e con problemi di salute, partono per una tournée teatrale in Inghilterra. I due artisti hanno però ancora la capacità di divertirsi sul palco e di saper intrattenere gli spettatori che, alla fine, premiano il loro lavoro. Il viaggio nel Regno Unito costituirà una grande occasione per rinsaldare la loro amicizia, messa a dura prova dal peggiorare della salute di Oliver.

Regista: Jon S. Baird

Cast: Steve Coogan, John C. Reilly, Shirley Henderson

23.05 – INFORMAZIONE – Tg3 Mondo

23.35 – ATTUALITA’ – Mezz’ora in più – L’approfondimento giornalistico condotto da Lucia Annunziata.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Zona Bianca – conduce Giuseppe Brindisi

CANALE 5 (5)

21.16 – FILM PRIMA TV Captain Marvel – Azione 2019

Il premio Oscar B. Larson e S. L. Jackson nel primo film Marvel con una protagonista femminile. Anno 1995: la Terra e’ al centro di un conflitto tra due mondi alieni.

Regista: Anna Boden

Cast: Brie Larson, Scarlett Johansonn, Jude Law

23.40 INFORMAZIONE – Tg5

ITALIA 1 (6)

21:26 FILM Tre uomini e una gamba Commedia 1997

Primo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Giovanni e Aldo accompagnano il futuro sposo Giacomo in un esilarante viaggio in Puglia.

Regia: Massimo Venier

Cast: Aldo Baglio, Aldo, Giovanni, Giacomo, Carlo Croccolo, Luciana Littizzetto, Eleonora Mazzoni, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Marina Massironi

23:30 SPORT Pressing

LA 7 (7)

21.15 DOCUMENTARIO Una Giornata Particolare – L’abiura di Galileo Galilei – con Aldo Cazzullo

23.25 FILM Grido di libertà – Storico 1987

Regista: Richard Attenborough

Cast: Denzel Washington, Kevin Kline, Josette Simon

TV 8 (8)

21.30 FILM Snitch – l’infiltrato – Azione 2013

Regista: Ric Roman Waugh

Cast: Dwayne Johnson, Barry Pepper, Jon Bernthal, Susan Sarandon

23.30 FILM Prospettive di un delitto – Drammatico 2008

Regista: Pete Travis

Cast: William Hurt, Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker, Sigourney Weaver

NOVE (9)

21.35 CUCINA Little Big Italy Istanbul

Francesco Panella attraversa tre continenti in cerca della vera italianità: elegge il miglior ristorante italiano dell’esotica Istanbul.

22.55 CUCINA Little Big Italy Washington

Francesco Panella attraversa tre continenti in cerca della vera italianità: è nella capitale americana alla ricerca del vero gusto italiano.

VENTI (20)

21.11 FILM xXx – Il ritorno di Xander Cage – Azione 2017

Terzo capitolo della saga, con Vin Diesel e Samuel L. Jackson. Xander Cage torna a combattere in una missione che solo lui puo’ riuscire a portare a termine.

Regista: D.J. Caruso

Cast: Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone

23.22 FILM Delitti inquietanti – Thriller 1996

Un ex agente governativo e’ richiamato per indagare su una serie di omicidi attribuiti ad un serial killer, ma la verita’ si rivela piu’ complessa.

Regista: John Gray

Cast: Steven Seagal, Ryan Cutrona, Nikki Cox,

RAI 4 (21)

21.20 FILM Let It Snow – Horror 2020

La snowboarder Mia, dopo un fuoripista andato male, si trova sola tra i monti innevati. Per sopravvivere dovrà resistere alla natura ostile e a uno sconosciuto armato di scure che la

Regista: Stanislav Kapralov

Cast: Ivanna Sakhno, Alex Hafner, Tinatin Dalakishvili

22.48 FILM Highwaymen – I banditi della strada – Azione 2003

Per vendicare la morte della moglie, Rennie Cray insegue da anni uno psicopatico che, a bordo di una Cadillac, semina terrore sulle autostrade americane.

Regista: Robert Harmon

Cast: James Caviezel, Rhona Mitra, Frankie Faison

IRIS (22)

21.12 FILM Deepwater: Inferno sull’oceano – Drammatico 2016

Per il ciclo: ONCE UPON A TIME. Pellicola ispirata ad una storia vera, con un cast stellare. Cronaca di uno dei piu’ grandi disastri ambientali nella storia degli USA.

Regista: Peter Berg

Cast: Mark Wahlberg, Kurt Russell, Douglas M. Griffin

23.12 FILM La guerra di Charlie Wilson – Drammatico 2007

Per il ciclo: ONCE UPON A TIME. Un cast stellare: T. Hanks e J. Roberts, per raccontare la storia vera del deputato americano che negli anni ’80 ha complottato per l’invio di armi

Regista: Mike Nichols

Cast: Tom Hanks, Emily Blunt, Amy Adams, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman

RAI 5 (23)

21.15 DOCUMENTARIO Di là dal fiume e tra gli alberi– Animali Innamorati

23.08 FILM La La Land – Commedia 2016

Regista: Damien Chazelle

Cast: Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Confusi e felici – Commedia 2014

Marcello, psicanalista sull’orlo di una crisi di nervi, decide di mollare tutto. Corre in soccorso la sua segretaria, radunando i pazienti per convincerlo a uscire dalla depressione. Ce la faranno?

Regia: Massimiliano Bruno

Cast: Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti,

23.00 FILM Gruppo di famiglia in un interno – Drammatico 1974

Un professore americano vive ritirato nella sua casa in un antico palazzo di Roma tra libri e quadri. Un giorno la marchesa Brumonti riesce a farsi affittare dal professore l’appartamento al piano di sopra per darlo al suo giovane amante Konrad. Il gruppo familiare che si insedia nell’appartamento sconvolge la vita dell’anziano professore.

Regia: Luchino Visconti

Cast: Burt Lancaster, Silvana Mangano, Helmut Berger, Claudia Marsani

RAI PREMIUM (25)

21.20 FILM Amore a sorpresa Commedia 2018

Chloe non crede alle proprie orecchie quando scopre che la prestigiosa cantina di famiglia, che produce ogni anno vini eccellenti, sta per essere venduta dal padre ad un rappresentante, Seth.

Regista: Bradley Walsh

Cast: Lacey Chabert, Andrew W. Walker, Peter MacNeill

22.55 FILM Amore ad Harbor Island Commedia 2020

Lily, interior designer di Seattle, torna nella cittadina natale per aiutare la zia Maggie con il suo bed and breakfast sul porticciolo. Ha così modo di conoscere Marcus, il bel pilota di idrovolante

Regista: Lucie Guest

Cast: Morgan Kohan, Marcus Rosner, Brenda Matthews

CIELO (26)

21.15 FILM Nemesi – Thriller 2016

Un killer viene assoldato per uccidere il fratello di un brillante chirurgo. Ignora pero’ che la donna medico e’ pronta a tutto.

Regista: Walter Hill

Cast: Michelle Rodriguez, Tony Shalhoub, Anthony LaPaglia

23.00 FILM Ecstasy – Erotico 1989

Dal racconto di Arthur Machen, la torbida storia di due sorelle strette nella morsa di una vita dissoluta.

Regista: Luca Ronchi

Cast: Virna Anderson, Moana Pozzi, Rocco Siffredi

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Arma Letale – Azione 1987

Martin, un poliziotto reduce dal Vietnam e soprannominato Arma letale, viene messo in coppia con Roger, un maturo poliziotto di colore.

Regista: Richard Donner

Cast: Mel Gibson, Danny Glover,

23.06 FILM Highlander-L’Ultimo Immortale – Avventura 1986

Con il Premio Oscar Sean Connery. Secondo una leggenda, il guerriero Connor fa parte di un gruppo di persone che sfidano il tempo, gli “immortali”

Regista: Russell Mulcahy

Cast: Christopher Lambert, Roxanne Hart, Sean Connery, Clancy Brown

TV2000 (28)

21.28 SERIE TV WHEN CALLS THE HEART – STG 5 – QUANDO CHIAMA IL CUORE – Animazione 1994

23.06 FILM Mamma mi compri un papa’

Jacqueline Bisset è un’affascinante “donna in carriera” parigina, senza marito ma con una figlia di sei anni. Martin Sheen è un americano senza legami, intraprendente sia sul lavoro che nel privato, in trasferta di lavoro nella Ville Lumière. Per lo yankee è amore a prima vista e, per stare vicino alla bella signora, si offre come baby sitter per la frugoletta. Tutto va per il meglio, ma lui deve trovare il modo di confessarle qualcosa che non le ha ancora detto.

Regia: Ian Toynton

Cast:Martin Sheen , Jean-Pierre Cassel , Jacqueline Bisset , Victoria Shalet

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Grey’s Analtomy 17ma stagione S17 E1-2-3

LA5 (30)

21:10 FILM A passo di danza – Romantico 2021

Un’ex ballerina professionista aiuta un giocatore di hockey infortunato a tornare sul ghiaccio grazie alla danza classica.

Regista: Kevin Fair

Cast: Alexa PenaVega, Luke Macfarlane, Nolen Dubuc

22:47 TALENT SOW Amici di Maria

REAL TIME (31)

21:00 LIFESTYLE Il boss delle cerimonie – Il boss e il cavaliere

Don Antonio raggiunge il Castello in Calabria per aiutare il Cavalier Nicola Flotta. Nonostante la struttura sia un tripudio di maestose statue, fontane e affreschi, l’organizzazione delle cerimonie è terribile.

21:30 LIFESTYLE Il boss delle cerimonie – Fabiana e Piero

Fabiana e Piero desiderano avere un vero matrimonio napoletano! Al Castello viene richiesta una cerimonia colossale. Intanto, il Boss torna nel suo regno dopo l’avventura in Calabria.

22:00 LIFESTYLE Il boss delle cerimonie – La Comunione di Anna

Anna sta per celebrare la sua Prima Comunione. Una volta al Castello, genitori e nonni dimostrano di avere le idee ben chiare: la mamma ha ingaggiato una party planner per addobbare la sala a tema ‘fate’.

22:35 REALITY SHOW 90 giorni per innamorarsi – Lo Sherzo

Bilal inizia il test. Le domande degli amici di Yve su Mohamed diventano personali, Kara e Guillermo sperano di arrivare negli USA sebbene il passaporto di lui sia scaduto.

CINE34 (34)

21:04 FILM Romanzo Criminale- Drammatico 2005

Dal best seller di De Cataldo. Un cast straordinario per la storia della banda della Magliana, a Roma negli anni 70 e 80.

Regista: Michele Placido

Cast: Kim Rossi Stuart, Stefano Accorsi, Anna Mouglalis, Pierfrancesco Favino

23:57 FILM Mi faccio la barca – Commedia 1980

Un dentista separato, passa due settimane di vacanza coi suoi figli su una barca comprata a rate. Sara’ una vacanza movimentata.

Regista: Sergio Corbucci

Cast: Laura Antonelli, Johnny Dorelli

Warner TV (37)

21:00 SERIE TV Uccelli di rovo S1 E2

23:00 SERIE TV Uccelli di rovo S1 E3