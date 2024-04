Serie A: Lecce impone il pareggio alla Roma in una sfida senza reti

Al Via del Mare, la squadra di De Rossi non va oltre lo 0-0 contro un Lecce combattivo

Serie A: Lecce impone il pareggio alla Roma in una sfida senza...

Pubblicità

Condividi

Il Lecce ha bloccato la Roma sullo 0-0 in una partita giocata al Via del Mare, dimostrando ancora una volta la sua capacità di tenere testa alle grandi squadre del campionato. Nonostante le numerose vittorie, la Roma di De Rossi, che conta 7 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta sotto la sua guida, rimane a 5 punti di distanza dalla zona Champions, occupando la quinta posizione in classifica con 52 punti. Dall’altro lato, i salentini, forti del recente successo a Salerno, raggiungono i 29 punti.

La partita ha visto momenti di pericolo da entrambe le parti, con la Roma che si è resa pericolosa grazie a Bove e ha trovato la risposta del Lecce con Pongracic. Piccoli, in particolare, si è dimostrato una vera spina nel fianco per la difesa capitolina, ma sia la mira che le parate di Svilar hanno impedito ai padroni di casa di capitalizzare le occasioni. Zalewski, per la Roma, ha avuto l’opportunità di segnare ma ha mancato la coordinazione necessaria.

Pubblicità

Nel finale del primo tempo, Angelino ha sfiorato il gol con una punizione che ha colpito il palo, chiudendo la frazione di gioco su ritmi elevati. La ripresa, invece, ha visto un calo di intensità, con il Lecce che ha sprecato un’importante occasione da gol in contropiede con Dorgu. Anche la Roma ha avuto la sua chance con Aouar, ma senza riuscire a concretizzare, lasciando il punteggio invariato fino al fischio finale.

Il pareggio lascia entrambe le squadre a riflettere sulle occasioni mancate, con la Roma che guarda con rammarico alla distanza dalla zona Champions e il Lecce che continua a lottare per la salvezza con determinazione e spirito combattivo.