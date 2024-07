Siviero: intervista per l’uscita di “Milano balla” il singolo d’esordio

Pubblicità

Samuele Siviero è un giovanissimo artista emergente. Ama la musica nella sua essenza e non riesce a farne a meno. Suona la chitarra e scrive canzoni sin dalle superiori. Per Siviero fare musica è una forma di liberazione ed è l’unico modo che conosce per esprimersi veramente.

Sceglie come nome d’arte “Siviero” per omaggiare la sua famiglia odierna, poiché è stato adottato, e ritiene non ci sia espressione migliore per raccontare chi è lui oggi, grazie a tutto quello che ha passato e che anche, e soprattutto grazie a loro, ha superato.

“Milano balla” è il primo singolo di Siviero disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 5 luglio 2024.

Com’è iniziato il tuo percorso?

Il mio percorso è iniziato fin da piccolo ascoltando i dischi dei migliori cantautori italiani, per poi appassionarmi ed iscrivermi a vari corsi musicali, come batteria, violino, chitarra e canto. Alla fine la chitarra e il canto hanno vinto su tutto, perché grazie a loro e grazie alla scrittura dei testi, ho potuto imparare ad esprimere una parte molto profonda di me stesso.

Come potremmo definire il tuo genere?

Il mio è un genere pop/cantautorato ma mi piace sperimentare anche sonorità rock, non c’è una regola fissa, l’importante è il sentimento con il quale si porta avanti il progetto.

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Oggi la società sta vivendo una fase storica nella quale sono tutti presi da loro stessi e indisponenti verso il prossimo, non c’è più interesse e i sentimenti spesso sembrano persi nel vuoto. Vorrei che tra le persone ci fosse più unione e meno scontro e nel mio piccole cerco di dare il mio messaggio attraverso la musica.

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

Milano Balla! Una canzone profonda di significato ma che regala delle sonorità piacevoli e molto orecchiabili. La canzone è dedicata ad una persona che non è più fra noi, è questo sarà il mio eterno regalo per lui, mi ricollego poi parlando della città di Milano e della società odierna in generale.. sollevando alcuni problemi tramite alcune provocazioni anche in maniera un po’ cruda, ma necessaria!

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Ho in cantiere altre canzoni e la prossima è quasi pronta. Il progetto è quello di andare avanti a fare musica sempre.. e sempre di più! senza fermarmi mai.