Inghilterra e Francia: focus sulle due favorite degli Europei di calcio

Gli Europei rappresentano storicamente una delle competizioni internazionali più difficili: il livello del gioco espresso è molto elevato fin dalla fase a gironi, con alcuni di questi che si candidano ad essere particolarmente equilibrati, come quello dell’Italia. Gli Azzurri sono infatti stati sorteggiati nel gruppo B, insieme a Spagna, Croazia e Albania. Gli uomini del CT Luciano Spalletti, pur essendo campioni in carica, sono considerati un’outsider per il titolo finale. Ad avere invece maggiori chance di successo sono la rappresentativa dei Tre Leoni e i Bleus, indicati favoriti sia dai media che dal mondo dei pronostici: Inghilterra e Francia sono in cima alla lista anche delle quote sulla finale degli Europei davanti alla Germania e alla Spagna.

L’Inghilterra ha solo sfiorato il trionfo nella passata edizione, avendo perso la finalissima di Wembley contro l’Italia. La nazionale guidata dal CT Gareth Southgate è stata sorteggiata nel gruppo C, con Slovenia, Danimarca e Serbia. L’accesso agli ottavi di finale non dovrebbe perciò essere in discussione ma, data la qualità della selezione inglese, l’obiettivo minimo si posiziona ad un livello molto più elevato. Lo stesso CT Southgate lo ha ammesso nella conferenza prima della partenza per gli Europei, ribadendo come il torneo di Germania sia probabilmente la sua ultima possibilità per vincere . I britannici dovrebbero optare per il 4-2-3-1, approfittando così del grande estro dei trequartisti. Dietro a Kane, inamovibile unica punta, si trovano Saka, Bellingham e Foden, che hanno brillato nei rispettivi club nel corso dell’annata. A centrocampo dovrebbe prendere posto la coppia composta da Alexander-Arnold e Rice mentre in difesa dovrebbe farla da padrone la difesa a quattro, con Pickford tra i pali. Nei ruoli centrali spazio a Stones e Guéhi, con Trippier e Walker candidati ad essere i titolari delle corsie esterne. La stella del Bayern Monaco è da poco diventato goleador assoluto dell’Inghilterra : con 54 reti messe a segno ha superato Rooney nella classifica all time del calcio inglese. Questo traguardo è stato raggiunto durante le qualificazioni agli Europei, potrebbe perciò essere incrementato nel corso della manifestazione.

La Francia è la seconda grande favorita per il successo in questi Europei, basta spulciare la rosa a disposizione del CT Didier Deschamps per capirne il motivo. Il modulo prescelto dovrebbe essere il medesimo dell’Inghilterra, partendo dalla difesa a quattro. Centrali davanti a Maignan dovrebbero essere Pavard e Upamecano, con Koundé e Hernandez ai lati. A centrocampo spazio alla coppia Tchouaméni e Rabiot, leader del centrocampo nei loro rispettivi club, vale a dire Real Madrid e Juventus (per ora, dal momento che il francese ancora non ha rinnovato il contratto). La trequarti è puro estro, composta da Dembélé, Griezmann e Mbappé, quest’ultimo con la numero 10 sulle spalle. L’ormai ex stella del PSG si candida ad essere il trascinatore assoluto della formazione d’Oltralpe, arrivando con il morale più alto possibile tra le fila della sua prossima squadra, il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Giroud è il centravanti designato. L’ex punta del Milan, ora volato in MLS, è con tutta probabilità all’ultima grande manifestazione con la maglia Blues cucita sul petto.