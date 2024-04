Caccia al killer a Nashville: tragedia nel giorno di Pasqua

Pubblicità

Condividi

La città di Nashville, Tennessee, è stata teatro di un drammatico episodio nel giorno di Pasqua, quando un uomo ha aperto il fuoco in un ristorante affollato, causando la morte di una persona e il ferimento di altre cinque. Tra i presenti nel locale, vi erano anche alcuni bambini, che hanno assistito all’orrendo gesto.

La polizia ha rapidamente avviato le indagini, identificando il presunto responsabile dell’attacco come Anton Rucker, un uomo di 46 anni con un passato criminale che include aggressioni e reati legati agli stupefacenti. Secondo le prime ricostruzioni, dopo una lite, Rucker avrebbe estratto una pistola e sparato verso un tavolo, colpendo mortalmente un 33enne che non aveva alcun legame con lui. Dopo l’attacco, il killer si è dato alla fuga a bordo di un’auto di lusso.

Pubblicità

Le autorità hanno immediatamente diffuso l’allarme e lanciato un appello alla cittadinanza per qualsiasi informazione che possa portare alla cattura del fuggitivo, sottolineando l’importanza della collaborazione civica per fermare l’autore di questa tragedia. La comunità di Nashville è sotto shock per l’accaduto, un evento tanto più doloroso perché avvenuto in un giorno di festa e di riunione familiare come la Pasqua. La caccia al killer è ancora in corso, con le forze dell’ordine mobilitate per assicurarlo alla giustizia.