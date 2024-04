Schlein chiude alla candidatura di Salis per le Europee

Pubblicità

Elly Schlein, alla guida del Partito Democratico, ha chiarito la posizione del partito riguardo alla potenziale candidatura di Ilaria Salis alle imminenti elezioni europee di giugno. Contrariamente a quanto suggerito da alcune voci, Schlein ha categoricamente escluso questa opzione, sottolineando l’assenza di trattative in tal senso.

Durante l’intervento al programma “Cinque minuti” su Rai1, la segretaria ha spiegato il suo incontro con il padre di Salis, evidenziando l’intenzione di esplorare vie alternative per assistere Ilaria, attualmente in una situazione complessa. “Questa ipotesi non è in campo”, ha dichiarato Schlein, aggiungendo che “non c’è in corso nessuna trattativa”.

Il focus dell’incontro con il padre di Salis, dunque, non era indirizzato verso una sua eventuale candidatura, ma piuttosto verso il comprendere come il PD possa contribuire a migliorare la condizione attuale di Ilaria. Schlein ha ulteriormente sottolineato l’importanza di mantenere separate le questioni politiche da quelle personali e delicate come quella di Salis, affermando: “Nel dibattito sul totonomi terrei fuori una situazione delicata come questa”.

Le parole di Schlein mettono in luce l’approccio del Partito Democratico verso le situazioni di particolare sensibilità, evidenziando un impegno nel trattare questi argomenti con la dovuta attenzione e riservatezza, al di là delle speculazioni politiche. Resta chiaro che, mentre la candidatura di Ilaria Salis non è un’opzione considerata, il PD rimane aperto a discutere e a cercare soluzioni per supportarla nella sua attuale condizione.