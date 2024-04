“Stupide fantasie” il nuovo singolo di Nick Eyes

Pubblicità

Da venerdì 5 aprile 2024 sarà in rotazione radiofonica “Stupide fantasie” (LaPOP), il nuovo singolo di Nick Eyes già disponibile sulle piattaforme digitali dal 29 marzo.

“Stupide fantasie” è un brano che racconta un insieme di mezze verità, un collage di foto di vita quotidiana di tutti noi, piccole e grandi difficoltà che ogni giorno viviamo. È la ricerca della semplicità e del giusto equilibrio.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Scrivendo “Stupide fantasie” mi sono sentito più leggero. Hai presente quando vuoi fare qualcosa ma non trovi il modo per farla? Questa canzone è stata l’inizio di un viaggio che neanche io mi so spiegare bene, penso sia la miglior versione di me stesso, un concentrato di emozioni».

Ascolta ora il brano: https://lapop.lnk.to/stupidefantasie

Il videoclip di “Stupide fantasie”, diretto da Pietro Rizzato, è un contrasto di immagini: la positività che incontra la realtà. Una dimostrazione di amore a chi si è dimenticato che a volte basta veramente poco per essere felici.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=H4CCyaZ2qF4

Biografia

Nicola Fogliarini, in arte Nick Eyes, è un cantautore friulano classe 1995, proveniente da Majano in provincia Udine. Il primo approccio con la musica arriva a 11 anni quando si innamora della batteria che gli regalarono i suoi, col passare del tempo capì che più che amore era una semplice cotta.

A 14 anni inizia a scrivere i primi testi, a 18 nasce il primo album e nel 2017 pubblica il secondo, intitolato “Mezzo Artista”. Oggi Nick Eyes si ritrova con dei singoli alle spalle e una “manciata” di creatività. Ama la sua musica e spera che lei faccia lo stesso. Il resto lo trovate nelle sue canzoni.

