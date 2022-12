Sanremo 2023. Amadeus: “Ho inseguito la Ferragni sin dal 2020”

L'amore argomento dei brani in gara. No limit su look e autotune

Amadeus ammette di aver “inseguito” Chiara Ferragni per Sanremo fin dalla sua prima direzione artistica.

La dichiarazione di Amadeus ieri ai microfoni di Rtl 102,5 e su Radio Zeta:

Chiara Ferragni “E’ una grande imprenditrice digitale, negli anni ha costruito qualcosa di notevole. Lei è stata la prima cui ho pensato, ma prima non conosceva il festival. Lo ha seguito e quest’anno ha risposto con entusiasmo alla proposta di fare la co-conduttrice.”

Amadeus svelga che la Ferragni “Sarà con noi in apertura e in chiusura del festival. E’ una persona molto simpatica e anche una grande lavoratrice: sta affrontando l’impegno di Sanremo con molto metodo e serietà. “

Per amadeus il successo digitale della Ferragni non è certamente un caso. “E’ una professionista e certe cose non succedono per caso”,

Per quanto riguarda le canzoni Amadeus svela che l’argomento principale dei brani in gara sarà l’amore.

Inoltre i concorrenti non avranno alcun limite sul look e sull’uso dell’ “autotune”, il software ormai largamente usato in musica per correggere l’intonazione o mascherare piccoli errori o imperfezioni della voce.

Del resto Sanremo resta Sanremo anche con le voci corrette al computer.